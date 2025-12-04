Українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук поділилася деталями свого схуднення та відповіла на численні запитання підписників, які давно цікавилися її новою формою.

За словами Анни, її питали про дієту, спорт і методи, тож вона вперше розклала весь процес по поличках.

Анна Саліванчук про схуднення

Зірка розповіла, що спочатку зробила ставку на правильне харчування та п’ять тренувань щотижня. Тіло підтягнулося, але но результатів на вагах не було.

Додаткові обстеження виявили інсулінорезистентність. Саме після цього акторці підібрали лікування, яке стабілізувало рівень цукру й допомогло розпочати зниження ваги.

– 2,5 місяці, 12 уколів, раз на тиждень – і я побачила на вагах 55 кг, а була 65, – зізналася Саліванчук, похизувавшись своїми формами у новому відео.

Анна додала, що вже понад три місяці не вживає препарат і почувається чудово – аналізи в нормі. Щоправда, поділилася акторка, вона набрала один кілограм, бо стала більше їсти, зате кинула “підʼїдати”.

– Спорт, білок, правильне харчування на постійній основі – це вже не про період. Це спосіб життя. Ще я додала масажі, догляд за волоссям, за обличчям. Я пашу над собою кожного божого дня, як коняка, і ще встигаю працювати, заробляти, готувати, знімати, возити дітей, – перерахувала артистка.

Також вона пригадала усі складнощі, через які їй довелося пройти. Йдеться про розлучення з нардепом Божковим, втрату двох дітей, численні операції через кісти в грудях, проблеми зі зором і періоди, коли Саліванчук не могла ходити й часто опинялася в лікарнях – то через власний стан, то з дітьми.

Все це, запевняє Анна, не змогло змусити її махнути на себе рукою. Ба більше, акторка переконана, що досконалості немає меж.

