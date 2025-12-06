У 15-му випуску МастерШеф-16 на СТБ аматори опинилися в умовах, де важлива була не лише кулінарна майстерність, а й стратегічне мислення. Судді наголосили: цього тижня учасники повинні не просто готувати, а прораховувати кроки суперників і ухвалювати ризиковані рішення.

Як пройшов 15 випуск та хто покинув МастерШеф-16, інформує телеканал STB.UA.

Як пройшов 15-й випуск МастерШеф-16 від 6 грудня

Головна перевірка цього конкурсу — ваше стратегічне мислення, — оголосили судді на старті першого завдання.

Зараз дивляться

Перший конкурс пройшов у командному форматі. Сині та червоні мали створити по одній основній страві, але умови були незвичайними. Команди отримали різні ролі:

Червоні формували трійки з інгредієнтів.

Сині вирішували, яку трійку забрати собі, а яку віддати суперникам.

Саме стратегічний вибір “синіх” впливав на те, з чим працюватимуть обидві команди.

Усього було п’ять раундів вибору, кожні 10 хвилин. Після них кожна команда мала по 15 інгредієнтів, і всі потрібно було обов’язково використати в одній порції страви. Судді не дарма попередили: “Головна складність — не обдурити самих себе”.

На виконання завдання учасники отримали 1,5 години.

Перемогла синя команда, а шеф-ніж дістався Дар’ї. Чорні фартухи отримали Галина та Єва.

Другий конкурс став особливим. Судді запросили на кухню близьких та рідних аматорів, адже учасники вже наближаються до фіналу. Завдання класичне: готують рідні, а аматори керують із балкона. Темою стали страви, що мають особливий сенс у їхніх особистих історіях — рецепти, у які вкладено пам’ять, любов та символічні моменти.

Гірше за всіх впоралися Євген та Гарік — вони також отримали чорні фартухи.

Хто покинув МастерШеф-16 у 15 випуску

– Щоб сьогодні готувати, вам доведеться побороти хвилювання у дуже стресових умовах, — попередили судді перед Битвою чорних.

Галині, Єві, Гаріку та Євгену одягнули фітнес-браслети для відстеження пульсу. Якщо він перевищував норму, учасник мав вирушити до “антистресової кімнати” і повернутися лише після стабілізації. Судді пояснили: “Ми готуємо вас до реалій професійної кухні, де стрес — невід’ємна частина процесу”.

Підтримував учасників психолог і учасник МастерШеф-14 Владислав Захаров.

Чорних фартухів також чекали коробки-загадки з однаковими продуктами. Завдання — обрати мінімум три інгредієнти та створити основну страву або десерт ресторанного рівня.

За результатами Битви чорних МастерШеф-16 у 15-му випуску залишив Гарік Носач.

Гаріку 35 років і він з Тарту, Естонія. Він останні 10 років працював у сфері фінансових технологій, займаючи посади від служби підтримки до позиції CEO, однак наразі тимчасово не працює.

– В минулому році вирішив кардинально змінити своє життя, пішов з роботи, продав нерухомість та почав шукати діло, яке наповнює. Того ж року, після поїздки в Японію та Корею, зрозумів, що хочу звʼязати життя з кулінарією, а саме відкрити свій заклад, з концепцією, на яку надихнув Омакасє досвід в місті Осака, – розповідав Гарік.

За його словами, МастерШеф для нього — це місце, де можна прогресувати, удосконалити та значно покращити свої навички для досягнення своєї цілі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.