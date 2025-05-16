Я нестерпний: Танчинець розповів, як йому працюється з коханою

Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець розповів, як йому працюється з його коханою Юліаною Корецькою, яка є піар-директоркою колективу.

Сергій Танчинець про стосунки з коханою

Музикант назвав себе “нестерпним” керівником, однак зазначив, що Юліана, як професіонал своєї справи, навчилася з цим справлятися.

– Я нестерпний, якщо чесно. Але у неї є чудові риси, які надзвичайно потрібні усім піар-директорам – бути чуйною, терплячою, відчувати емоцію та любити свою роботу. Коли ми на роботі, то я трохи вмикаю начальника, а вона застосовує всі ці риси і проходить всі шляхи. Коли ми не на роботі, то начальницю вже вмикає вона, а я теж терпляче інколи проходжу емоційні сплески, які природно відбуваються в душах кожної людини після втоми. Але ми любимо одне одного, тому намагаємося дослухатися, – сказав Сергій.

Зараз дивляться

Танчинець додав, що вони з Юліаною живуть разом і у них є собака. За словами музиканта, він регулярно дарує коханій квіти, адже та їх дуже любить.

Юліна своєю чергою підтвердила, що у них із Сергієм немає серйозних непорозумінь через роботу. Піарниця зізналася, що музикант підкорив її серце турботою, добротою і щирістю.

– У нас мало конфліктів на роботі й у родині. Мені здається, це через те, що ми дуже довго знаємо одне одного, ми вже притерлися. Нам класно разом і працювати, і бути вдома. Ми дуже любимо сидіти вдома і нікуди взагалі не виїжджати. Він така людина, яка думає не про себе насамперед, а про когось, – поділилася Юліана.

Фото: Юліана Корецька

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.