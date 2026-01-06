Акторка Еванджелін Ліллі, відома за ролями у серіалі Загублені та фільмах кіновсесвіту Marvel, повідомила про серйозні наслідки травми голови, що вона отримала минулого року.

Про свій стан вона розповіла у відео та дописі в Instagram, оприлюднивши результати медичних обстежень.

Еванджелін Ліллі про наслідки травми

Після падіння на кам’яну брилу акторка пройшла медичне обстеження, результати якого підтвердили ушкодження головного мозку.

Зараз дивляться

У своєму зверненні Ліллі уточнила, що майже кожна ділянка її мозку наразі працює зі зниженою ефективністю. Вона зазначила, що тепер їй доведеться разом із лікарями з’ясовувати точні причини такого стану та розпочинати тривалий процес терапії.

– З одного боку, заспокоює усвідомлення, що мій когнітивний спад – не лише вікові гормональні зміни. З іншого – лякає розуміння, якою складною буде боротьба за відновлення втрачених функцій, – зазначила зірка Marvel.

Кар’єра та пауза в Голлівуді

Еванджелін Ліллі стала відомою завдяки ролі Кейт у всіх шести сезонах серіалу Загублені, який виходив з 2004 по 2010 рік. Ця робота принесла їй номінацію на Золотий глобус.

Широку популярність їй також принесла роль Гоуп ван Дайн (Оси) у фільмах Marvel. Окрім цього, акторка зіграла Тауріель у двох частинах трилогії Гобіт Пітера Джексона.

У червні минулого року вона оголосила, що робить безстрокову перерву в кар’єрі. Останньою її роботою став фільм Людина-мураха та Оса: Квантоманія, що вийшов у 2023 році.

Наразі Еванджелін зосереджена на гуманітарній діяльності та письменництві. Вона підкреслила, що на сьогодні не має жодних контрактів із кіностудіями й не планує найближчим часом повертатися до Голлівуду, хоча й не виключає такої можливості у далекому майбутньому.

Джерело : Variety