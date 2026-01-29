Мадонна показалася в шапці з гербом СРСР: українці відреагували
- Мадонна обурила українців, показавшись у шапці із символікою СРСР.
- Окрім цього, зірка засвітилася в компанії російських художниць.
- Користувачі мережі розкритикували артистку за вибір головного убору.
Американська попзірка Мадонна несподівано показалася в шапці-вушанці із зображенням серпа та молота на тлі червоної зірки, що є символами СРСР.
Українців розлютив і водночас здивував такий образ співачки, адже вона неодноразово підтримувала Україну у боротьбі проти російської агресії, підіймала синьо-жовтий прапор на концертах та показувала світові зруйновані окупантами міста.
Мадонна в шапці-вушанці з гербом СРСР
На особистій сторінці в Instagram зірка розповіла, що відвідала резиденцію для художників у Великій Британії, організовану англійською мисткинею Трейсі Емін.
На одному з фото Мадонна засвітилася в компанії російських художниць Єлизавети Залієвої та Олі Австрейх, які після початку великої війни не цуралися брати участь у виставках в РФ.
Однак найбільше користувачів мережі здивували світлини, на яких Мадонна позує у шапці-вушанці із гербом СРСР.
У коментарях українці дорікнули співачці за такий вибір головного убору, після чого зірка закрила можливість коментувати допис.
- Символ загарбників, який ви носите на шапці, є абсолютно неприйнятним. Це не жарт, не мода, не ознака “загадкової російської душі”. Поцікавтеся Голодомором та іншими злочинами, скоєними російськими комуністами. Якщо вторгнення в Україну для вас не є достатньою причиною. Це дуже прикро і сумно.
- Радянська шапка? Ви серйозно?
- Так прикро бачити символ СРСР на вашій шапці.
- Все добре, але ця символіка. Ви також любителька Радянського союзу? От цікаво, ви хоч замислювалися, що надягаєте?
- Та годі, Мадонно. Ти завжди була революціонеркою — людиною, яка голосно і безстрашно говорить про права людини. Ось чому так боляче бачити тебе в шапці СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію, вбиваючи українців і придушуючи, принижуючи та заперечуючи права і голоси грузинів. Будь ласка, прочитай новини.
- Радянська символіка — режим, який гнобив інші народи і зараз, під іншим прапором, веде криваву війну проти України. Серйозно?
- Я люблю тебе, Мадонно, але шапка з кривавою радянською епохою — це занадто.
- Королево, вибач, але це трішки попахує зрадою. Викинь ту шапку!
- Будь ласка, не носіть шапку з радянською емблемою. Це все одно, що мати свастику на лобі. Дуже, дуже образливо, – пишуть під дописом Мадонни.