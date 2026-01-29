Американська попзірка Мадонна несподівано показалася в шапці-вушанці із зображенням серпа та молота на тлі червоної зірки, що є символами СРСР.

Українців розлютив і водночас здивував такий образ співачки, адже вона неодноразово підтримувала Україну у боротьбі проти російської агресії, підіймала синьо-жовтий прапор на концертах та показувала світові зруйновані окупантами міста.

Мадонна в шапці-вушанці з гербом СРСР

На особистій сторінці в Instagram зірка розповіла, що відвідала резиденцію для художників у Великій Британії, організовану англійською мисткинею Трейсі Емін.

Зараз дивляться

На одному з фото Мадонна засвітилася в компанії російських художниць Єлизавети Залієвої та Олі Австрейх, які після початку великої війни не цуралися брати участь у виставках в РФ.

Однак найбільше користувачів мережі здивували світлини, на яких Мадонна позує у шапці-вушанці із гербом СРСР.

У коментарях українці дорікнули співачці за такий вибір головного убору, після чого зірка закрила можливість коментувати допис.

Символ загарбників, який ви носите на шапці, є абсолютно неприйнятним. Це не жарт, не мода, не ознака “загадкової російської душі”. Поцікавтеся Голодомором та іншими злочинами, скоєними російськими комуністами. Якщо вторгнення в Україну для вас не є достатньою причиною. Це дуже прикро і сумно.

Радянська шапка? Ви серйозно?

Так прикро бачити символ СРСР на вашій шапці.

Все добре, але ця символіка. Ви також любителька Радянського союзу? От цікаво, ви хоч замислювалися, що надягаєте?

Та годі, Мадонно. Ти завжди була революціонеркою — людиною, яка голосно і безстрашно говорить про права людини. Ось чому так боляче бачити тебе в шапці СРСР у той час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію, вбиваючи українців і придушуючи, принижуючи та заперечуючи права і голоси грузинів. Будь ласка, прочитай новини.

Радянська символіка — режим, який гнобив інші народи і зараз, під іншим прапором, веде криваву війну проти України. Серйозно?

Я люблю тебе, Мадонно, але шапка з кривавою радянською епохою — це занадто.

Королево, вибач, але це трішки попахує зрадою. Викинь ту шапку!

Будь ласка, не носіть шапку з радянською емблемою. Це все одно, що мати свастику на лобі. Дуже, дуже образливо, – пишуть під дописом Мадонни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.