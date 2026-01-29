Американская поп-звезда Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с изображением серпа и молота на фоне красной звезды, которые являются символами СССР.

Украинцев возмутил и одновременно удивил такой образ певицы, ведь она неоднократно поддерживала Украину в борьбе против российской агрессии, поднимала сине-желтый флаг на концертах и показывала миру разрушенные оккупантами города.

Мадонна в шапке-ушанке с гербом СССР

На личной странице в Instagram звезда рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную английской художницей Трейси Эмин.

На одном из фото Мадонна засветилась в компании российских художниц Елизаветы Залиевой и Оли Австрейх, которые после начала большой войны не чуждались участвовать в выставках в РФ.

Однако больше всего пользователей сети удивили фотографии, на которых Мадонна позирует в шапке-ушанке с гербом СССР.

В комментариях украинцы упрекнули певицу за такой выбор головного убора, после чего звезда закрыла возможность комментировать пост.

Символ захватчиков, который вы носите на шапке, является абсолютно неприемлемым. Это не шутка, не мода, не признак “загадочной русской души”. Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными российскими коммунистами. Если вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и грустно.

Советская шапка? Вы серьезно?

Так обидно видеть символ СССР на вашей шапке.

Все хорошо, но эта символика. Вы тоже любительница Советского Союза? Интересно, вы хоть задумывались, что надеваете?

Да ладно, Мадонна. Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шапке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права и голоса грузин. Пожалуйста, прочитай новости.

Советская символика — режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?

Я люблю тебя, Мадонна, но шапка с кровавой советской эпохой — это слишком.

Королева, извини, но это немного пахнет изменой. Выбрось эту шапку!

Пожалуйста, не носите шапку с советской эмблемой. Это все равно, что иметь свастику на лбу. Очень, очень обидно, — пишут под постом Мадонны.

