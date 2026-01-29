Американская поп-звезда Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с изображением серпа и молота на фоне красной звезды, которые являются символами СССР.

Украинцев возмутил и одновременно удивил такой образ певицы, ведь она неоднократно поддерживала Украину в борьбе против российской агрессии, поднимала сине-желтый флаг на концертах и показывала миру разрушенные оккупантами города.

Мадонна в шапке-ушанке с гербом СССР

На личной странице в Instagram звезда рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную английской художницей Трейси Эмин.

На одном из фото Мадонна засветилась в компании российских художниц Елизаветы Залиевой и Оли Австрейх, которые после начала большой войны не чуждались участвовать в выставках в РФ.

Мадонна

Фото: Мадонна/Instagram

Однако больше всего пользователей сети удивили фотографии, на которых Мадонна позирует в шапке-ушанке с гербом СССР.

В комментариях украинцы упрекнули певицу за такой выбор головного убора, после чего звезда закрыла возможность комментировать пост.

Мадонна

Фото: Мадонна/Instagram

  • Символ захватчиков, который вы носите на шапке, является абсолютно неприемлемым. Это не шутка, не мода, не признак “загадочной русской души”. Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными российскими коммунистами. Если вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и грустно.
  • Советская шапка? Вы серьезно?
  • Так обидно видеть символ СССР на вашей шапке.
  • Все хорошо, но эта символика. Вы тоже любительница Советского Союза? Интересно, вы хоть задумывались, что надеваете?
  • Да ладно, Мадонна. Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шапке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права и голоса грузин. Пожалуйста, прочитай новости.
  • Советская символика — режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?
  • Я люблю тебя, Мадонна, но шапка с кровавой советской эпохой — это слишком.
  • Королева, извини, но это немного пахнет изменой. Выбрось эту шапку!
  • Пожалуйста, не носите шапку с советской эмблемой. Это все равно, что иметь свастику на лбу. Очень, очень обидно, — пишут под постом Мадонны.
