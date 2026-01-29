Мадонна показалась в шапке с гербом СССР: украинцы отреагировали
- Мадонна возмутила украинцев, показавшись в шапке с символикой СССР.
- Кроме этого, звезда засветилась в компании российских художниц.
- Пользователи сети раскритиковали артистку за выбор головного убора.
Американская поп-звезда Мадонна неожиданно показалась в шапке-ушанке с изображением серпа и молота на фоне красной звезды, которые являются символами СССР.
Украинцев возмутил и одновременно удивил такой образ певицы, ведь она неоднократно поддерживала Украину в борьбе против российской агрессии, поднимала сине-желтый флаг на концертах и показывала миру разрушенные оккупантами города.
Мадонна в шапке-ушанке с гербом СССР
На личной странице в Instagram звезда рассказала, что посетила резиденцию для художников в Великобритании, организованную английской художницей Трейси Эмин.
На одном из фото Мадонна засветилась в компании российских художниц Елизаветы Залиевой и Оли Австрейх, которые после начала большой войны не чуждались участвовать в выставках в РФ.
Однако больше всего пользователей сети удивили фотографии, на которых Мадонна позирует в шапке-ушанке с гербом СССР.
В комментариях украинцы упрекнули певицу за такой выбор головного убора, после чего звезда закрыла возможность комментировать пост.
- Символ захватчиков, который вы носите на шапке, является абсолютно неприемлемым. Это не шутка, не мода, не признак “загадочной русской души”. Поинтересуйтесь Голодомором и другими преступлениями, совершенными российскими коммунистами. Если вторжение в Украину для вас не является достаточной причиной. Это очень обидно и грустно.
- Советская шапка? Вы серьезно?
- Так обидно видеть символ СССР на вашей шапке.
- Все хорошо, но эта символика. Вы тоже любительница Советского Союза? Интересно, вы хоть задумывались, что надеваете?
- Да ладно, Мадонна. Ты всегда была революционеркой — человеком, который громко и бесстрашно говорит о правах человека. Вот почему так больно видеть тебя в шапке СССР в то время, когда Россия активно пытается возродить эту империю, убивая украинцев и подавляя, унижая и отрицая права и голоса грузин. Пожалуйста, прочитай новости.
- Советская символика — режим, который угнетал другие народы и сейчас, под другим флагом, ведет кровавую войну против Украины. Серьезно?
- Я люблю тебя, Мадонна, но шапка с кровавой советской эпохой — это слишком.
- Королева, извини, но это немного пахнет изменой. Выбрось эту шапку!
- Пожалуйста, не носите шапку с советской эмблемой. Это все равно, что иметь свастику на лбу. Очень, очень обидно, — пишут под постом Мадонны.