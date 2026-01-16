Зірка серіалу Гра престолів Емілія Кларк опинилася у центрі скандалу через участь у шпигунському серіалі Поні (Ponies), події якого розгортаються в Москві.

Акторка зіграла працівницю посольства США, яка розмовляє російською мовою. Це неабияк обурило українців та викликало гостру реакцію в соцмережах.

Емілія Кларк заговорила російською у серіалі Поні

Події серіалу розгортаються у Москві в 1977 році в період Холодної війни. Героїня Кларк разом із колегою працює секретаркою в американському посольстві. Так триває доти, доки їхні чоловіки не гинуть за загадкових обставин в СРСР, і обидві жінки не стають агентами ЦРУ.

Бі (Емілія Кларк) — освічена російськомовна дочка радянських іммігрантів. Її напарниця Твіла (Хейлі Лу Річардсон) — дівчина з маленького містечка, різка і безстрашна. Разом вони працюють над розкриттям великої змови часів Холодної війни і розгадують таємницю, яка зробила їх вдовами.

Скандал розгорівся після того, як у соцмережі X опублікували фрагмент серіалу, де героїня Кларк лається російською мовою.

У коментарях українці розкритикували творців стрічки, які “відбілюють” та популяризують російський образ і культуру на тлі кривавої війни, яку РФ розв’язала проти нашої держави. Користувачі мережі наголосили, що Росія – це країна-терорист, яка щодня продовжує вбивати та руйнувати.

Це так боляче. Вона була моєю королевою як акторка, людина. Я не можу.

Це не лише має вигляд карикатури, а й розчаровує. Дивуюся, чому раптом стало мейнстрімом “всюди пхати російську тематику”. Це змушує замислитися, хто вам платить. Росіяни продовжують вбивати та руйнувати. Росія — держава-терорист.

Що це, чорт забирай, таке? Коли ж Голлівуд перестане прославляти геноцидних загарбників? Вони буквально вбивають своїх сусідів просто зараз.

Ще один фільм, що прославляє російську культуру, спасибі Голлівуду.

Не дивуйтеся в майбутньому, чому Росія знищить половину світу, якщо ви зараз терпите всі її злочини. Це огидно. Моїх людей і близьких вбивають, щоб ви могли знімати посередні фільми в країні, яка веде війни та вчиняє геноцид.

Емілія Кларк, яка говорить російською і знімається в серіалі, що популяризує російську культуру, – цього не було в моїх планах на 2026 рік.

Хочете зняти фільм про Росію? Розкажіть про її воєнні злочини в Маріуполі.

Більшість іноземців не мають уявлення про те, що таке Росія і що таке так звана російська мова. Вони не знають і їм байдуже, – пишуть у коментарях.

Прем’єра серіалу Поні відбулася 15 січня 2026 року на американському стримінговому сервісі Peacock.

Він налічує вісім епізодів та був створений Сюзанною Фогель та Девідом Айзерсоном. Зйомки проходили в Будапешті, де творці відтворили атмосферу радянської Москви.