Заговорила російською: зірка Гри престолів Емілія Кларк обурила українців
- Емілія Кларк знялася у серіалі Поні, події якого розгортаються в Москві.
- Акторка зіграла працівницю посольства США, яка розмовляє російською.
- Скандал розгорівся після публікації фрагменту, де героїня Кларк лається мовою країни-агресора.
Зірка серіалу Гра престолів Емілія Кларк опинилася у центрі скандалу через участь у шпигунському серіалі Поні (Ponies), події якого розгортаються в Москві.
Акторка зіграла працівницю посольства США, яка розмовляє російською мовою. Це неабияк обурило українців та викликало гостру реакцію в соцмережах.
Емілія Кларк заговорила російською у серіалі Поні
Події серіалу розгортаються у Москві в 1977 році в період Холодної війни. Героїня Кларк разом із колегою працює секретаркою в американському посольстві. Так триває доти, доки їхні чоловіки не гинуть за загадкових обставин в СРСР, і обидві жінки не стають агентами ЦРУ.
Бі (Емілія Кларк) — освічена російськомовна дочка радянських іммігрантів. Її напарниця Твіла (Хейлі Лу Річардсон) — дівчина з маленького містечка, різка і безстрашна. Разом вони працюють над розкриттям великої змови часів Холодної війни і розгадують таємницю, яка зробила їх вдовами.
Скандал розгорівся після того, як у соцмережі X опублікували фрагмент серіалу, де героїня Кларк лається російською мовою.
У коментарях українці розкритикували творців стрічки, які “відбілюють” та популяризують російський образ і культуру на тлі кривавої війни, яку РФ розв’язала проти нашої держави. Користувачі мережі наголосили, що Росія – це країна-терорист, яка щодня продовжує вбивати та руйнувати.
- Це так боляче. Вона була моєю королевою як акторка, людина. Я не можу.
- Це не лише має вигляд карикатури, а й розчаровує. Дивуюся, чому раптом стало мейнстрімом “всюди пхати російську тематику”. Це змушує замислитися, хто вам платить. Росіяни продовжують вбивати та руйнувати. Росія — держава-терорист.
- Що це, чорт забирай, таке? Коли ж Голлівуд перестане прославляти геноцидних загарбників? Вони буквально вбивають своїх сусідів просто зараз.
- Ще один фільм, що прославляє російську культуру, спасибі Голлівуду.
- Не дивуйтеся в майбутньому, чому Росія знищить половину світу, якщо ви зараз терпите всі її злочини. Це огидно. Моїх людей і близьких вбивають, щоб ви могли знімати посередні фільми в країні, яка веде війни та вчиняє геноцид.
- Емілія Кларк, яка говорить російською і знімається в серіалі, що популяризує російську культуру, – цього не було в моїх планах на 2026 рік.
- Хочете зняти фільм про Росію? Розкажіть про її воєнні злочини в Маріуполі.
- Більшість іноземців не мають уявлення про те, що таке Росія і що таке так звана російська мова. Вони не знають і їм байдуже, – пишуть у коментарях.
New look at ‘‘PONIES’ starring Emilia Clarke and Haley Lu Richardson.
Premiering January 15 on Peacock. pic.twitter.com/G1Nvav096R
— Film Updates (@FilmUpdates) January 12, 2026
Прем’єра серіалу Поні відбулася 15 січня 2026 року на американському стримінговому сервісі Peacock.
Він налічує вісім епізодів та був створений Сюзанною Фогель та Девідом Айзерсоном. Зйомки проходили в Будапешті, де творці відтворили атмосферу радянської Москви.