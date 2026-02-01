У церковному календарі лютий позначений низкою значущих дат, включно з одним з дванадесятих свят християнської традиції — Стрітення Господнього, яке символізує зустріч Старого і Нового Завітів та духовне оновлення.

Упродовж місяця церква також вшановує апостолів, пророків, мучеників, преподобних та ієрархів, а наприкінці лютого розпочинається підготовка до Великого посту.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на лютий 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у лютому 2026 року

  • 1 лютого — передсвято Стрітення, святого мученика Трифона.
  • 2 лютого — Стрітення Господнє.
  • 3 лютого — святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці.
  • 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного.
  • 5 лютого — святої мучениці Агафії (Агати).
  • 6 лютого — святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа.
  • 7 лютого — святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского; преподобного Луки.
  • 8 лютого — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.
  • 9 лютого — святого мученика Никифора.
  • 10 лютого — святого Прохора; святого мученика Харлампія.
  • 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.
  • 12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.
  • 13 лютого — святого преподобного Мартиніана Кесарійського.
  • 14 лютого — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія.
  • 15 лютого — святого апостола Онисима.
  • 16 лютого — святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших.
  • 17 лютого — святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни.
  • 18 лютого — преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.
  • 19 лютого — святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії.
  • 20 лютого — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського.
  • 21 лютого — святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.
  • 22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів.
  • 23 лютого — початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа.
  • 24 лютого — перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя.
  • 25 лютого — святого Тарасія, архієпископа Царгородського.
  • 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газького.
  • 27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.
  • 28 лютого — святого преподобного сповідника Василія.
