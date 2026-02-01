У церковному календарі лютий позначений низкою значущих дат, включно з одним з дванадесятих свят християнської традиції — Стрітення Господнього, яке символізує зустріч Старого і Нового Завітів та духовне оновлення.

Упродовж місяця церква також вшановує апостолів, пророків, мучеників, преподобних та ієрархів, а наприкінці лютого розпочинається підготовка до Великого посту.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на лютий 2026 року — усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у лютому 2026 року

1 лютого — передсвято Стрітення, святого мученика Трифона.

2 лютого — Стрітення Господнє.

3 лютого — святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці.

4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного.

5 лютого — святої мучениці Агафії (Агати).

6 лютого — святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа.

7 лютого — святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского; преподобного Луки.

8 лютого — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.

9 лютого — святого мученика Никифора.

10 лютого — святого Прохора; святого мученика Харлампія.

11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

13 лютого — святого преподобного Мартиніана Кесарійського.

14 лютого — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія.

15 лютого — святого апостола Онисима.

16 лютого — святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших.

17 лютого — святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни.

18 лютого — преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.

19 лютого — святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії.

20 лютого — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського.

21 лютого — святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів.

23 лютого — початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа.

24 лютого — перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя.

25 лютого — святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газького.

27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

28 лютого — святого преподобного сповідника Василія.

