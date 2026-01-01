Січень у церковному календарі зосереджений довкола одного з найдавніших і найурочистіших свят християнської традиції – Хрещення (Богоявлення) Господнього.

Перші дні місяця ведуть вірян саме до цієї важливої релігійної події, якому передує Надвечір’я, а наступного дня вшановується Собор святого Івана Хрестителя. Крім того, упродовж місяця церква pufle’ багатьох подвижників, святителів і мучеників.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на січень 2026 року – усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у січні 2026 року

  • 1 січня – Обрізання Господнє, святого Василя;
  • 2 січня – святого Сильвестра, священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 3 січня – святого мученика Гордія;
  • 4 січня – Собор святих сімдесяти апостолів, святого Зосими;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);
  • 6 січня – Богоявлення Господнє (Водохреща);
  • 7 січня – собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана;
  • 8 січня – преподобного Григорія Печерського;
  • 9 січня – святого Пилипа;
  • 10 січня – святителя Григорія Ніського;
  • 11 січня – святого преподобного Феодосія Великого;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни, святителя Сави Сербського;
  • 13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;
  • 14 січня – святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня – Святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника
  • 16 січня – поклоніння чесним оковам апостола Петра (Петра Вериги);
  • 17 січня – святого преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня – Святих Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських;
  • 19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;
  • 20 січня – Святого преподобного Євтимія Великого (Єфимів день);
  • 21 січня – святого ісповідника Максима;
  • 22 січня – святого апостола Тимофія;
  • 23 січня – ссвященномученика Климента, єпископа та святого мученика Агатангела;
  • 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня – святителя Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;
  • 26 січня – святого Феодора Студита;
  • 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого:
  • 28 січня – святого преподобного Єфрема Сирина;
  • 29 січня – святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського;
  • 30 січня – Трисвяття або Собор Трьох Святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого;
  • 31 січня – безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.
