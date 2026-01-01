Січень у церковному календарі зосереджений довкола одного з найдавніших і найурочистіших свят християнської традиції – Хрещення (Богоявлення) Господнього.

Перші дні місяця ведуть вірян саме до цієї важливої релігійної події, якому передує Надвечір’я, а наступного дня вшановується Собор святого Івана Хрестителя. Крім того, упродовж місяця церква pufle’ багатьох подвижників, святителів і мучеників.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на січень 2026 року – усі дати подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у січні 2026 року

1 січня – Обрізання Господнє, святого Василя;

2 січня – святого Сильвестра, священномученика Ігнатія Богоносця;

3 січня – святого мученика Гордія;

4 січня – Собор святих сімдесяти апостолів, святого Зосими;

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);

6 січня – Богоявлення Господнє (Водохреща);

7 січня – собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана;

8 січня – преподобного Григорія Печерського;

9 січня – святого Пилипа;

10 січня – святителя Григорія Ніського;

11 січня – святого преподобного Феодосія Великого;

12 січня – святої мучениці Тетяни, святителя Сави Сербського;

13 січня – святих мучеників Єрмила і Стратоніка;

14 січня – святої рівноапостольної Ніни;

15 січня – Святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

16 січня – поклоніння чесним оковам апостола Петра (Петра Вериги);

17 січня – святого преподобного Антонія Великого;

18 січня – Святих Афанасія і Кирила, архієпископів Александрійських;

19 січня – святого преподобного Макарія Єгипетського;

20 січня – Святого преподобного Євтимія Великого (Єфимів день);

21 січня – святого ісповідника Максима;

22 січня – святого апостола Тимофія;

23 січня – ссвященномученика Климента, єпископа та святого мученика Агатангела;

24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;

25 січня – святителя Григорія Богослова, архієпископа Царгородського;

26 січня – святого Феодора Студита;

27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого:

28 січня – святого преподобного Єфрема Сирина;

29 січня – святого Лаврентія Печерського, єпископа Туровського;

30 січня – Трисвяття або Собор Трьох Святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого;

31 січня – безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.