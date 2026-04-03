У гучній судовій справі між зірками фільму Покинь, якщо кохаєш (It Ends with Us) стався новий поворот.

Федеральний суддя Льюїс Ліман відхилив більшість претензій акторки Блейк Лайвлі до її колеги та режисера стрічки Джастіна Бальдоні.

З 13 пунктів звинувачення, серед яких були сексуальні домагання та наклеп, суд залишив лише три.

Чому суд відхилив звинувачення в домаганнях

Претензії щодо сексуальних домагань не були підтримані через територіальне питання: зйомки проходили в Нью-Джерсі, тому події не мають достатнього зв’язку з юрисдикцією Каліфорнії.

Крім того, суддя зазначив, що Лайвлі не може висувати частину претензій щодо домагань та помсти як наймана працівниця, оскільки під час роботи над фільмом вона мала статус незалежного підрядника.

Також суд не підтримав звинувачення у наклепі проти адвоката Бальдоні. Суддя пояснив, що його заяви стосувалися судового процесу, а сторона відповідача має право залучати фахівців із комунікацій для захисту репутації.

Що чекає на акторів у суді

Попри відхилення основної частини позову, три пункти звинувачення все ж дійдуть до суду: порушення умов контракту, помста та сприяння у помсті.

Цивільний процес у Нью-Йорку призначено на 18 травня. Представниця Лайвлі Сігрід Маккоулі наголосила, що справа залишається зосередженою на “руйнівній помсті” та спробах зашкодити репутації акторки.

Вона також зазначила, що звинувачення в домаганнях були відхилені через технічні причини.

Історія конфлікту між Лайвлі та Бальдоні

Протистояння почалося у 2024 році. Лайвлі подала позов проти Бальдоні та його студії Wayfarer, заявивши про домагання на зйомках та організовану кампанію з дискредитації.

Бальдоні, своєю чергою, подав зустрічний позов на $400 млн проти Лайвлі, її чоловіка Раяна Рейнольдса та їхньої публіцистки, звинувативши їх у наклепі та спробі зруйнувати його кар’єру. Однак цей позов суд раніше відхилив.

Наразі відомо, що Лайвлі планує особисто свідчити в суді у травні. Серед доказів у справі також є її листування з Тейлор Свіфт щодо ситуації на зйомках.

Джерело : BBC

