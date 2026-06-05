Співак Positiff (Олексій Завгородній) розповів про дружбу з телеведучим і військовослужбовцем Даніелем Салемом, яка триває вже близько семи років.

За лаштунками шоу єПитання на Новому Олексій зауважив, що це саме той випадок, коли людина стає своєю без жодних спеціальних причин чи пояснень.

Дружба Позитива з Даніелем Салемом

Співак наголосив, що Даніель залишається для нього людиною, до якої можна звернутися за порадою або підтримкою.

Зараз дивляться

— Даня — це людина, якій я реально можу набрати, щоб порадитися, поділитись думками чи просто проговорити якісь речі. Через графіки ми не так часто бачимося, та коли вже десь перетинаємося, це завжди дуже класний момент, — зазначив Олексій.

У зіркових друзів є й власна кумедна традиція — жартівливе звертання один до одного.

— Ми називаємо одне одного Пупс! Я взагалі не пам’ятаю, в який момент це з’явилось, але прижилось настільки, що тепер це вже наше офіційне звертання, — поділився артист.

Positiff зізнався, що за роки спілкування між ними назбиралося чимало історій, хоча далеко не всі можна розповідати публічно.

Під час запису шоу єПитання на Новому співак жартома заявив, що Салем уже став кумом його родини. Однак пізніше уточнив, що хрестин доньки Марії поки що не було.

Раніше дружина артиста Юлія Сахневич також розповідала, що Даніель Салем є їхнім близьким другом. За її словами, вони підтримують теплі стосунки ще з часів участі у танцювальному шоу, де ведучий був її партнером.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.