У п’ятницю, 5 червня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців у межах другого етапу обміну в форматі 1000 на 1000.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими 5 червня

Ще 185 українських захисників сьогодні повернулися додому з російської неволі. Разом із ними повертається один цивільний. Загалом повернулося 186 українців.

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Серед звільнених із полону – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. А також є рядові, сержанти та офіцери.

Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Серед них – ті, хто повертається після декількох років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

Обмін 5 червня: що відомо про українців, звільнених з полону

За словами українського омбудсмена, усі звільнені з російської неволі були офіційно підтверджені як військовополонені через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наймолодшому з повернутих – 27 років, найстаршому – 62 роки.

Для 15 українських воїнів цей червень стане особливим не лише через повернення додому, а й через день народження, який вони вперше за довгий час зустрінуть поруч із рідними.

Також сьогодні додому повертаються батько та син, які захищали Україну в одній бригаді, а потрапили у полон з різницею в один день у 2022 році.

Суттєву роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів, наголосив Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими 15 травня

15 травня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000.

Тоді додому вдалося повернути 205 українців. Серед них були воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зокрема, з російської неволі звільнили рядових, сержантів та офіцерів. Більшість із них перебували у ворожому полоні ще з 2022 року.

За словами президента, вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС.

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Фото: Координаційний штаб

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