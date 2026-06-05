В Україні водіїв автомобілів почали штрафувати за ігнорування Всеукраїнської хвилини мовчання, яка щодня відбувається о 9:00 ранку для вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть штрафувати за ігнорування хвилини мовчання та скільки доведеться заплатити водіям.

Штраф за ігнорування хвилини мовчання: що відомо

6 березня 2026 року Президент України підписав закон, який посилює державну політику національної пам’яті та запроваджує нові правила вшанування загиблих внаслідок російської агресії.

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Документ передбачає щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00, під час якої вшановуватимуть військових, медиків, рятувальників, волонтерів, журналістів і цивільних, які загинули через війну. Інформаційний супровід забезпечуватимуть органи влади та системи оповіщення.

Закон також закріплює щорічні меморіальні практики, зокрема хвилину мовчання у День пам’яті жертв Голодомору та акцію Запали свічку.

Окремо визначено, що порядок проведення цих заходів регулюватиметься урядом та Українським інститутом національної пам’яті.

Патрульна поліція Рівненської області повідомила, що водії, які не зупиняються за сигналом регулювальника під час хвилини мовчання, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі 510 грн. Перші порушники вже отримали свої штрафи, а поліція попередила, що продовжуватиме стежити за дотриманням вимог закону.

28 січня 2025 року о 9-й ранку всі водії та учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні за відповідним сигналом регулювальника. Проте один із водіїв поїхав далі, тому йому виписали штраф.

Чи штрафують за ігнорування хвилини мовчання

У правилах дорожнього руху немає чіткої інструкції, що робити водіям о 9:00. Також немає штрафу за порушення хвилини мовчання. Але відповідно до чинного законодавства, поліція має право зупиняти рух о 9:00. Якщо ж водій це ігнорує, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Хто з водіїв отримає штраф за порушення хвилини мовчання:

водії, які ігнорують сигнали регулювальника та не зупиняються о 9:00;

водії, які проїжджають на заборонний жест або відповідний сигнал світлофора;

водії, які відмовляються зупинятися у громадських місцях на вимогу поліції;

особи, які користуються телефоном під час руху без гарнітури.

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