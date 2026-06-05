Закликали до захоплення України та виправдовували війну: СБУ затримала трьох агітаторів РФ
- СБУ затримала трьох проросійських агітаторів у Києві, Харківській та Черкаській областях.
- На Харківщині жінка закликала РФ вдарити ракетою Орєшнік по урядовому кварталу Києва.
- Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві, Харківській та Черкаській областях затримали прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію, вихваляли росіян та закликали їх обстрілювати українські міста.
Про це повідомляє СБУ.
Як СБУ викрила проросійських агітаторів
Зазначається, що у Харківській області затримали місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою Орєшнік по урядовому кварталу в Києві.
– У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України, – уточнили у відомстві.
Тим часом у Києві підозру висловили зловмиснику, що публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах за допомогою трьох анонімних акаунтів під різними нікнеймами.
В СБУ задокументували, що він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.
Водночас у Черкаській області викрили заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.
Також вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів.
– Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога, – зауважили у відомстві.
Фігурантам повідомили про підозру за такими статтями:
- розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно (ч. 2, 3 ст. 109 ККУ);
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1, 2 ст. 110 ККУ);
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК).
СБУ наголошує, що зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Раніше в Україні затримали агентів РФ, що намагалися створити “повстанський рух” для зриву мобілізації.