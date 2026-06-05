У Києві, Харківській та Черкаській областях затримали прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію, вихваляли росіян та закликали їх обстрілювати українські міста.

Про це повідомляє СБУ.

Як СБУ викрила проросійських агітаторів

Зазначається, що у Харківській області затримали місцеву безробітну, яка у чатах соцмереж агітувала вдарити балістичною ракетою Орєшнік по урядовому кварталу в Києві.

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– У такий спосіб вона пропонувала рашистам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України, – уточнили у відомстві.

Тим часом у Києві підозру висловили зловмиснику, що публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими публікаціями у соцмережах за допомогою трьох анонімних акаунтів під різними нікнеймами.

В СБУ задокументували, що він закликав до захоплення всієї території України, героїзував збройні угруповання РФ та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.

Водночас у Черкаській області викрили заступницю керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Також вона виправдовувала повномасштабну агресію РФ проти України та закликала підтримати збройні угруповання рашистів.

– Ініційована Службою безпеки судова мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів на користь ворога, – зауважили у відомстві.

Фігурантам повідомили про підозру за такими статтями:

СБУ наголошує, що зловмисникам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше в Україні затримали агентів РФ, що намагалися створити “повстанський рух” для зриву мобілізації.

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