Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив для українських шахтарів та енергетиків безпосередньо під землею. Імпровізований концерт відбувся на глибині 480 метрів на одній із шахт компанії ДТЕК, розташованій за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Вакарчук виступив для шахтарів

Музичний виступ пройшов просто на робочих місцях людей, від праці яких залежить світло й тепло в домівках українців.

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— Для мене честь бути поруч із людьми, які щодня виконують надзвичайно складну роботу. Шахтарі працюють глибоко під землею, а результат їхньої праці відчуває вся країна. Дякую вам за витримку, силу та відданість Україні, — сказав Святослав Вакарчук.

На згадку про зустріч гірники подарували співакові шматок українського вугілля та букет соняхів, що символізують світло, життя і стійкість.

У пресслужбі ДТЕК зазначили, що це не перший подібний виступ артиста: Святослав Вакарчук вже давав концерт у машинному залі однієї з українських ТЕС, що зазнала руйнувань унаслідок російських ракетних ударів.

Раніше Святослав Вакарчук поділився рідкісним фото сина та доньки. Музикант зворушливо зізнався, що народження малюків подарувало йому найкращі дні в житті.

Фото: ДТЕК

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