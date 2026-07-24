24 липня Росія атакувала Слов’янськ, внаслідок чого 5 людей загинули і 9 поранені.

Атака Слов’янська 24 липня: що відомо

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Росія атакувала Слов’янськ, загинули 5 людей, ще 9 було поранено.

– Такі попередні наслідки удару по Слов’янську, – написав Філашкін у Telegram.

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За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві авіабомби.

Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

– Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут — небезпечно! – наголосив він.

Очільник Донецької ОВА закликав всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту евакуюватися.

– Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою, – додав він.

Нагадаємо, що 13 червня РФ завдала авіаудару по центру Слов’янська, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки, поранення дістала зокрема дитина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вадим Філашкін

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