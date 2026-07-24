Атака на Слов’янськ: РФ скинула дві авіабомби, є загиблі, багато поранених
- Російські війська 24 липня атакували Слов’янськ двома авіабомбами, внаслідок чого загинули люди, є поранені.
- За попередніми даними Донецької ОВА, в місті пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії.
- Очільник ОВА Вадим Філашкін закликав жителів поблизу лінії фронту евакуюватися та розповів деталі.
24 липня Росія атакувала Слов’янськ, внаслідок чого 5 людей загинули і 9 поранені.
Атака Слов’янська 24 липня: що відомо
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Росія атакувала Слов’янськ, загинули 5 людей, ще 9 було поранено.
– Такі попередні наслідки удару по Слов’янську, – написав Філашкін у Telegram.
За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто дві авіабомби.
Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
– Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут — небезпечно! – наголосив він.
Очільник Донецької ОВА закликав всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту евакуюватися.
– Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою, – додав він.
Нагадаємо, що 13 червня РФ завдала авіаудару по центру Слов’янська, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки, поранення дістала зокрема дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Вадим Філашкін