Телеведучий та продюсер Юрій Горбунов розповів, як у нього склалися взаємини зі старшим сином своєї дружини Катерини Осадчої — Іллею. За словами шоумена, вони познайомилися ще до того, як між ним та Катею зародилися романтичні стосунки.

Про це Горбунов розповів у інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Юрій Горбунов розповів про спілкування зі старшим сином Каті Осадчої

Юрій пригадав, що хлопець часто приїжджав до матері на знімальні майданчики, тож вони вже тепло спілкувалися. Коли Ілля дізнався про стосунки пари, це не стало для нього стресом чи несподіванкою.

Зараз дивляться

— Насправді ми були знайомі ще до того, як у нас із Катею почалися стосунки. Він приїжджав до мами на знімання, ми бачилися, тиснули один одному руки, спілкувалися. Тому мені здається, коли він дізнався, що ми з Катею разом, це не стало для нього якоюсь несподіванкою. Навпаки, дуже природно це сприйняв, — поділився ведучий.

Шоумен зазначив, що справді міцними та довірливими їхні стосунки стали під час спільних сімейних поїздок та відпочинку.

— І вже наші спільні поїздки, відпустки, час, проведений разом, тільки зміцнили ці стосунки. Пам’ятаю, як він одного разу сказав: “Боже, як нам усім комфортно і як добре разом”. Для мене це були важливі слова, — зізнався Горбунов.

Що відомо про родину Горбунова та Осадчої

Катерина Осадча народила свого старшого сина Іллю у 2002 році у шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком.

У шлюбі з Юрієм Горбуновим, який пара оформила у 2017 році, у телеведучих народилося двоє спільних синів — Іван та Данило.

Фото: Юрій Горбунов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.