Сергій Притула поділився рідкісним сімейним контентом. З нагоди дня народження старшої доньки Соломії, якій 27 липня виповнилося 9 років, зірковий батько опублікував її нове фото.

Сергій Притула зворушливо привітав доньку Соломію з 9-річчям

У своєму Instagram Сергій Притула пригадав день, коли дівчинка з’явилася на світ, і розповів про її захоплення та характер.

— Ти народилась спекотного вечора липня 2017 року, коли небо над Києвом було затягнуте грозовими хмарами. Били блискавиці. Не знаю, чи природні явища впливають на характер, але ти стала дівчинкою-блискавкою! Бо блискавично опановуєш все нове у своєму житті, тобі є діло до всього: спорт, музика, малювання! Перша пластунка у нашій родині, — підписав фото Притула.

Окрім цього, волонтер висловив доньці вдячність за її щиру любов до братів, сестрички та батьків.

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— Дякую, що вчиш нас з мамою бути кращими! Дякую за те, як вмієш любити нас, братів і сестру. Як вмієш бути щирою! Може, колись ти зʼявишся у соцмережах і натрапиш на цей допис. То хочу, щоб ти знала: твій тато — голова твого фан-клубу! Любимо тебе зі всієї сили, ніжна наша квіточко, — написав волонтер.

Що відомо про родину Сергія Притули

Сергій Притула та його дружина Катерина Сопельник побралися у 2015 році. Подружжя є багатодітними батьками: вони виховують спільних доньок Соломію та Стефанію, а також сина Марка.

Також у волонтера є старший син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

Нагадаємо, що Сергій Притула похрестив молодшого сина в Києво-Печерській лаврі після удару РФ. Волонтер назвав символічним проведення обряду після російської атаки на святиню.

Фото: Сергій Притула

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