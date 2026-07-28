Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов рассказал, как у него сложились отношения со старшим сыном своей жены Екатерины Осадчей — Ильей. По словам шоумена, они познакомились еще до того, как между ним и Катей возникли романтические отношения.

Об этом он рассказал в интервью изданию Oboz.ua.

Юрий Горбунов рассказал об общении со старшим сыном Осадчей

Юрий вспомнил, что парень часто приезжал к матери на съемочные площадки, поэтому они уже тепло общались. Когда Илья узнал об отношениях пары, это не стало для него стрессом или неожиданностью.

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— На самом деле, мы были знакомы еще до того, как у нас с Катей начались отношения. Он приезжал к маме на съемку, мы виделись, жали друг другу руки, общались. Поэтому мне кажется, когда он узнал, что мы с Катей вместе, это не стало для него какой-нибудь неожиданностью. Напротив, очень естественно это воспринял, — поделился ведущий.

Шоумен отметил, что действительно крепкими и доверительными их отношения стали во время совместных семейных поездок и отдыха.

— И уже наши совместные поездки, отпуска, время, проведенное вместе, только укрепили эти отношения. Помню, как он однажды сказал: “Боже, как нам всем комфортно и как хорошо вместе”. Для меня это были важные слова, — признался Горбунов.

Что известно о семье Горбунова и Осадчей

Екатерина Осадчая родила своего старшего сына Илью в 2002 году в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

В браке с Юрием Горбуновым, который пара оформила в 2017 году, у телеведущих родились два общих сына — Иван и Даниил.

Фото: Юрий Горбунов

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