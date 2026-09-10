8 вересня відбулася офіційна прем’єра повного відеозапису грандіозного концерту гурту Антитіла під назвою Вдома на офіційному YouTube-каналі колективу.

У березні музиканти тричі поспіль зібрали аншлаг у київському Палаці спорту. Ці виступи завершили масштабний всеукраїнський тур 40 містами України та стали найскладнішими з технічного й технологічного погляду за всі 18 років існування гурту.

Антитіла випустили на YouTube шоу Вдома з Палацу спорту

Концепція програми Вдома висвітлює глибоке рефлексування про те, де людина відчуває себе своєю в часи, коли мільйони українців втратили або залишили рідні домівки. Для реалізації задуму команда залучила світлове обладнання світового рівня та розробила концептуальну драматургію.

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Соліст гурту Тарас Тополя наголошує, що складна технічна частина була покликана донести головне — щиру емоцію до кожного слухача.

— Мені важливо, щоб після концерту люди виходили щасливішими, ніж прийшли. Цей результат складається з багатьох речей — музики, атмосфери, контакту між музикантами та людьми, які прийшли почути й відчути. Але зрештою все це — заради одного: щоб люди отримали емоцію. І я вірю, що навіть через екран можна відчути ту атмосферу, яка була в залі. Тож вмикайте й дивіться. Це можливість ще раз пережити цей вечір — або побувати на ньому вперше, — зазначив Тополя.

Режисерами видовищного шоу виступили Павло Закревський та Маріамі Погребинська.

— Для когось дім втрачено, для когось дім відбудовано, хтось шукає його за кордоном, хтось шукає дім в нових містах, в нових просторах, селах. І хочеться, аби кожен глядач віднайшов щось своє. Зрозумів, що вдома це не про місце дії — це про відчуття всередині, — поділився режисер Павло Закревський.

Аранжувальник та композитор гурту Максим Сиволап розповів про унікальне технічне рішення щодо звукового оформлення виступу.

— Ми беремо студію звукозапису, перевозимо її в Палац спорту, щоб отримати звук, який ми отримали на студії звукозапису, який ви чуєте в себе в навушниках, тільки з енергією живого концерту, — наголосив Максим.

Під час концерту пролунали культові композиції, що стали саундтреками для мільйонів українців: Вірила, Вдома, Фортеця Бахмут, TDME, а також рідкісні треки з раннього репертуару гурту.

Усі три виступи в Палаці спорту, як і весь тур Вдома, мали благодійний характер — зібрані під час шоу кошти спрямовано на підтримку підрозділів Збройних Сил України та ГУР МО.

Фото: пресслужба

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