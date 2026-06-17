Таблоїди заговорили про можливий новий роман Шакіри. Співачку помітили разом із мексиканським актором Мануелем Гарсією-Рульфо — зіркою серіалу Netflix Лінкольн для адвоката.

Світлини, що опублікував акаунт DeuxMoi, швидко розлетілися соцмережами та викликали хвилю обговорень серед шанувальників.

Шакіра підігріла чутки про роман

За інформацією Just Jared, артистку та актора сфотографували біля готелю Sunset Tower Hotel у Лос-Анджелесі після спільної вечері.

Зараз дивляться

На знімках Шакіра та Гарсіа-Рульфо усміхаються, жваво спілкуються та разом прямують до автомобіля. Деякі видання також зазначають, що вони поїхали з готелю однією машиною.

Для виходу співачка обрала чорний топ у корсетному стилі та темні джинси, а актор з’явився у чорній сорочці та класичних синіх джинсах.

Зустріч відбулася під час паузи у світовому турі Шакіри Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Напередодні вона дала два концерти в Лос-Анджелесі в межах нового етапу гастролей.

Шакіра та заява про стосунки

Після розриву з колишнім футболістом Жераром Піке, від якого вона має двох синів, Шакіра неодноразово наголошувала, що зараз зосереджена на дітях і роботі.

У новому інтерв’ю People співачка заявила, що поки не думає про нові стосунки.

— Я просто думаю про виховання своїх дітей. Зараз я цього не бачу. Можливо, коли вони стануть старшими, — сказала артистка.

Також вона зізналася, що складний період після розставання допоміг їй усвідомити власну силу та стійкість.

Що відомо про Мануеля Гарсію-Рульфо

Крім серіалу Лінкольн для адвоката Мануель Гарсіа-Рульфо відомий за фільмами Світ Юрського періоду: Відродження та Чоловік на ім’я Отто.

Раніше актора пов’язували з Одрі Макгроу — донькою кантрі-виконавців Тіма Макгроу та Фейт Гілл. Пару бачили разом у 2024 році, однак вони майже не коментували свої стосунки. На початку цього року західні медіа повідомили про їхнє розставання.

Наразі ні Шакіра, ні Мануель Гарсіа-Рульфо публічно не коментували чутки про можливі стосунки.

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