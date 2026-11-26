У Києві завершилися зйомки нового чотирисерійного детективного серіалу Д.О.Г для телеканалу ICTV2.

Сюжет розповідатиме про колишнього оперативника Ярему, який розслідує вбивство близького друга.

Єдиним ключем до розгадки злочину стає поранений пес на прізвисько Пабло, з яким герою доведеться знайти спільну мову.

Зараз дивляться

ICTV2 завершив зйомки проєкту Д.О.Г

Головний герой історії — експравоохоронець Павло Яременко на прізвисько Ярема, звільнений зі служби через провалену операцію. За кілька років він отримує прощальне повідомлення від старого напарника з проханням про допомогу.

На місці трагедії знаходять лише тіло чоловіка й пораненого пса Пабло, який належить кримінальному авторитету Ескобару. Тепер чотирилапий свідок може вивести на слід убивці, однак спершу Яремі потрібно заслужити його довіру.

Головну роль у серіалі виконав актор Михайло Кукуюк, відомий глядачам за проєктами Топтун і Козаки. Абсолютно брехлива історія. Його екранним напарником став пес Пабло.

На знімальному майданчику працював не лише він: у найскладніших епізодах Пабло заміняв досвідчений чотирилапий дублер, який виконував трюки із затриманням злочинців.

Головного антагоніста — кримінального авторитета Ескобара — зіграв актор і військовослужбовець Володимир Ращук.

— Я Мішу (Кукуюка — прим.ред.) знаю багато років. Наші дружні стосунки дають свій бекграунд, тому в нас між репліками пролітає чимало такого, чого не напрацюєш на жодних репетиціях. До того ж я дуже люблю проєкти, де є тварини. Історія із собакою — це взагалі наша українська споконвічна традиція. Сподіваюся, нам вдасться виділитися інтригою, непередбачуваними поворотами сюжету й тим, як по-новому розкриються актори, — поділився виконавець ролі Ескобара Володимир Ращук.

До акторського ансамблю проєкту також увійшли відомі українські актори театру та кіно: Вероніка Мішаєва, Арсен Босенко, Андрій Самінін, Олександр Зіневич, Павло Шпегун, Михайло Дзюба, Павло Сироткін та Ігор Пісний.

Над проєктом працювали:

режисер-постановник: Віталій Кукса;

оператор-постановник: Олександр Гребенніков;

художник-постановник: Артем Агафонов;

виконавчі продюсерки: Діана Новик, Ольга Ковпоша;

продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк;

креативні продюсери: Оксана Кукоба, Євген Григоренко;

директорка Studio One SLP: Олена Антонова.

Прем’єра детективного серіалу Д.О.Г на телеканалі ICTV2 запланована на весну 2027 року.

Фото: ICTV2

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.