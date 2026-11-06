3 листопада телеканал ICTV2 розпочав зйомки нового детективного мінісеріалу під назвою Д.О.Г.

У 4-серійній історії події розгортатимуться навколо колишнього оперативника Павла Яременка та німецької вівчарки на ім’я Пабло.

Напарникам мимоволі доведеться об’єднати зусилля у боротьбі проти кримінального світу, який за минуле добряче нашкодив їм обом.

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ICTV2 розпочав зйомки серіалу Д.О.Г: що відомо

За сюжетом, колишній оперативник Павло Яременко на прізвисько Ярема випадково опиняється втягнутим у розслідування загадкового вбивства, до якого причетний небезпечний кримінальний авторитет Ескобар. Через особисті мотиви Ярема не може залишити цю справу без уваги.

Єдиним свідком, здатним вивести слідчого на вбивцю, виявляється поранена німецька вівчарка Пабло — колишній пес самого Ескобара, який категорично не терпить правоохоронців.

Аби розкрити злочин, Павлові доведеться знайти спільну мову та стати напарником чотирилапого, який довіряє людям не більше за нього самого.

Головну роль Яреми виконує відомий актор театру та кіно Михайло Кукуюк. Для нього це не перший досвід роботи у тандемі з собакою — раніше він грав власника чорного тер’єра у серіалі Топтун.

Втім, цього разу динаміка стосунків між людиною та твариною зовсім інша: вчорашнім принциповим суперникам доведеться порозумітися, щоб помститися спільним кривдникам.

Михайло Кукуюк поділився своїми враженнями від персонажа та роботи на майданчику:

— Кожен хлопець хоче зіграти нищителя нечистої совісті. У наш час такі люди дуже потрібні, тож це суцільний кайф. На тлі сьогодення і загалом нашого часу цей чоловік завжди здається смішним, викликає посмішку. Він переймається, не є байдужим. Саме тому такі люди мені завжди близькі. Я не хочу спойлерити, хто він такий, бо там усе складно. Але я б виокремив головне: це людина, якій не байдуже. Звісно, зніматися із собакою — це кайф. Хоч і кажуть, що неможливо переграти тварину чи дитину, але це такий помічник, який за тебе все дограє. Цей Пабло, ці його очі… Навпаки, хочеться йому відповідати, бути гідним.

Кастинг-команда зібрала на знімальному майданчику яскравих представників українського кінематографа. Кохану головного героя грає Вероніка Мішаєва, а його колишнього керівника — Ігор Пісний. Також у ролях глядачі побачать Володимира Ращука, Павла Шпегуна, Арсена Босенка, Олександра Зіневича та Андрія Самініна.

Окрім напруженого розслідування та сутичок з Ескобаром, Ярема знаходитиме нових друзів і повертатиме тих, хто завжди був поруч.

Важливою частиною сюжету стане й любовна лінія. Свого часу через власну необачність герой втратив кохану дівчину Соломію, але доля зведе їх знову. Павлу буде непросто поруч із нею, адже його почуття нікуди не зникли.

Продюсер серіального виробництва ICTV2 Дмитро Хрипун відзначив важливість проєкту для сучасного глядача:

— Зараз, як ніколи, хочеться справедливості, щоб добро перемогло. І якщо в реальному світі це важко уявити, то ми вирішили закрити цей запит через художню історію. Ми створили героя, який діє за совістю, незважаючи ні на що, тому що зло має понести покарання. Я вважаю, у нас склалася чудова родина персонажів, яку полюбить глядач. І вірю, що Пабло стане символом каналу ще на багато сезонів.

Виробництвом серіалу займається Studio One у складі Starlight Production.

режисер-постановник: Віталій Кукса (відомий за серіалами Кохання в полум’ї та К.О.Д);

оператор-постановник: Олександр Гребенніков;

художник-постановник: Артем Агафонов;

виконавчі продюсерки: Діана Новик, Ольга Ковпоша;

продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк;

креативна продюсерка: Оксана Кукоба;

директорка Studio One SLP: Олена Антонова;

кастинг-директорка: Наталія Майстренко.

Фото: ICTV2

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