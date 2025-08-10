Яке свято 10 серпня 2025 та які справи краще відкласти на інший день

У неділю, 10 серпня, в Україні відзначається День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. Також на цю дату припадають Всесвітній день лева, Міжнародний день влогінга, Міжнародний день біодизеля, День оновлення біографії і День дині.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Лаврентія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 10 серпня 2025 року

Православні віряни 10 серпня згадують святого мученика Лаврентія. Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті.

Лаврентія заарештували під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном. Перед смертю він продав церковне майно, а гроші роздав бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, він помер у 258 році. Над гробом святого діялися численні чуда.

Який сьогодні, 10 серпня 2025 року, день в Україні

В Україні у другу неділю серпня відзначається День будівельника. Свято було встановлене у 1993 році указом президента Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Також на 10 серпня припадає День працівників ветеринарної медицини. Подію започаткували у 2001 році, щоб відзначити “вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони довкілля”.

Хто святкує день ангела 10 серпня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Афанасій, В’ячеслав та Роман.

Привітайте знайомих, які носять ці імені, побажаннями щастя, благополуччя, миру та кохання.

Що не можна робити 10 серпня 2025 року

Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, проявляти байдужіть і жорстокість. Народні прикмети не радять займатися торгівлею, оскільки сьогодні підвищується ризик шахрайства.

Не варто робити великі покупки – речі прослужать недовго і не принесуть радості. Не можна лінуватися – це до фінансових проблем. Також заборонено скаржитися на своє життя, інакше проблем стане ще більше.

Що можна робити сьогодні

Святому Лаврентію заведено молитися про зцілення від хвороб очей. Вранці цього дня можна вмитися росою – у народі вірили, що це допоможе “змити” будь-які захворювання.

10 серпня припадає на неділю, тож сьогодні варто відпочити, а всі господарські справи краще відкласти на наступний день.

Народні прикмети на 10 серпня 2025 року

Спекотна погода – чекайте на дощову осінь.

У водоймах спокійна вода – осінь і зима будуть теплими.

Ясний і теплий день – риболовля до кінця літа буде вдалою.

Сильний дощ – до затяжної осені.

Вранці іній – до ранньої і холодної зими.

