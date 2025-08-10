Какой праздник 10 августа 2025 и какие дела лучше отложить на другой день

В воскресенье, 10 августа, в Украине отмечается День строителя и День работников ветеринарной медицины. Также на эту дату приходится Всемирный день льва, Международный день влогинга, Международный день биодизеля, День обновления биографии и День дыни.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Лаврентия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 10 августа 2025 года

Православные верующие 10 августа вспоминают святого мученика Лаврентия. Он был архидиаконом Римской Церкви в III веке.

Сейчас смотрят

Лаврентия арестовали во время гонений на христиан, организованных императором Валерианом. Перед смертью он продал церковное имущество, а деньги раздал бедным, что вызвало гнев римского префекта. Лаврентия подвергли жестоким пыткам, он умер в 258 году. Над гробом святого происходили многочисленные чудеса.

Какой сегодня, 10 августа 2025 года, день в Украине

В Украине во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Праздник был установлен в 1993 году указом президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов.

Также на 10 августа приходится День работников ветеринарной медицины. Это событие было учреждено в 2001 году, чтобы отметить “весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды”.

Кто празднует день ангела 10 августа 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Афанасий, Вячеслав и Роман.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, благополучия, мира и любви.

Что нельзя делать 10 августа 2025 года

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, проявлять равнодушие и жестокость. Народные приметы не советуют заниматься торговлей, поскольку сегодня повышается риск мошенничества.

Не стоит делать крупные покупки — вещи прослужат недолго и не принесут радости. Нельзя лениться — это к финансовым проблемам. Также запрещено жаловаться на свою жизнь, иначе проблем станет еще больше.

Что можно делать сегодня

Святому Лаврентию принято молиться об исцелении от болезней глаз. Утром в этот день можно умыться росой — в народе верили, что это поможет “смыть” любые заболевания.

10 августа выпадает на воскресенье, поэтому сегодня стоит отдохнуть, а все хозяйственные дела лучше отложить на следующий день.

Народные приметы на 10 августа 2025 года

Жаркая погода — ждите дождливую осень.

В водоемах спокойная вода — осень и зима будут теплыми.

Ясный и теплый день — рыбалка до конца лета будет удачной.

Сильный дождь — к затяжной осени.

Утром иней — к ранней и холодной зиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.