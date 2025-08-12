День молоді 2025: привітання для сміливих та енергійних

День молоді 2025 – привітання у віршах

Силу молодості в серці

Ви назавжди збережіть.

Той запал наснаги дужий

Ви крізь роки пронесіть!

З Днем молоді!

***

З Днем молоді щирі вітання!

Натхненний та радісний час!

Здійсняться хай всі сподівання,

Майбутнє чекає на вас!

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б’є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай!

***

В День молоді веселий,

Вітаю, друзі, вас!

Для справ великих, чесних

Завжди хай буде час.

Ви молодість в серці

Назавжди збережіть.

Запал наснаги дужий

Крізь роки пронесіть!

***

Із Днем молоді вітаю

Та бажаю драйву!

Сповнює нехай життя

Радість, мрії, сяйво!

Скільки б років не було,

Хай палає вогник,

Молодість – це стан душі,

Рятівний наш човник!

***

Всіх з Днем молоді вітаю, не зважаючи на вік,

В серці полум’я хай грає, радісним хай буде рік!

Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,

Про болячки всі забути й надокучливу мігрень!

День молоді 2025 – привітання у прозі

З Днем молоді! Бажаю сил, рішучості та натхнення, аби втілювати свої мрії, рухати світ уперед і залишатися вірними собі. Хай кожен день приносить можливості, а молодість буде не лише віком, а станом душі!

***

Вітаємо з Днем молоді! Нехай юність стане стартом великого шляху, сповненого сміливих рішень, яскравих подій та важливих звершень. Вір у себе, ділися енергією та змінюй світ навколо!

***

З Днем молоді! Бажаємо відкритих шляхів, гідних цілей і щирих людей поруч. Нехай твоя молодість буде про дії, мрії та свободу вибору. Саме таким і має бути час, коли можливо все!

***

Вітаємо всіх, хто молодий віком або духом! Нехай у ваших серцях живе віра у краще, а сила й талант змінюють країну. Залишайтесь вільними, натхненними та небайдужими. Зі святом!

***

День молоді — це нагадування, що майбутнє твориться вже сьогодні! Бажаємо не зупинятись, вчитись, боротись і жити на повну. Ви і є Україна!