6 хв.

День молоді 2025: привітання для сміливих та енергійних

День молоді - привітання
Фото: Факти ICTV

День молоді в Україні відзначають 12 серпня. Свято збігається з Міжнародним днем молоді, який був запроваджений ООН у 1999 році.

До 2022 року українці святкували День молоді в останню неділю червня, однак указом президента його офіційно перенесли на 12 серпня, щоб синхронізувати з міжнародною датою.

Цього дня вітають енергійних, амбітних і творчих людей – тих, хто формує майбутнє країни. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем молоді 2025 в картинках, віршах і прозі.

День молоді 2025 – привітання в картинках

Молодь цінує щирість, стиль і зміст. Якщо хочете привітати сучасно й небанально – обирайте листівку, яка передає дух покоління. У нашій добірці знайдете саме такі.

День молоді - привітання

Привітання з Днем молоді України 2025 в картинках

День молоді - привітання

Листівки до Дня молоді України 2025

День молоді - привітання

З Днем молоді України – листівки

День молоді - привітання

Картинки з привітанням до Дня молоді України 2025

День молоді - привітання

З Днем молоді – найкращі привітання

