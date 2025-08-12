День молоді 2025: привітання для сміливих та енергійних
День молоді в Україні відзначають 12 серпня. Свято збігається з Міжнародним днем молоді, який був запроваджений ООН у 1999 році.
До 2022 року українці святкували День молоді в останню неділю червня, однак указом президента його офіційно перенесли на 12 серпня, щоб синхронізувати з міжнародною датою.
Цього дня вітають енергійних, амбітних і творчих людей – тих, хто формує майбутнє країни. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем молоді 2025 в картинках, віршах і прозі.
День молоді 2025 – привітання в картинках
Молодь цінує щирість, стиль і зміст. Якщо хочете привітати сучасно й небанально – обирайте листівку, яка передає дух покоління. У нашій добірці знайдете саме такі.
День молоді 2025 – привітання у віршах
Силу молодості в серці
Ви назавжди збережіть.
Той запал наснаги дужий
Ви крізь роки пронесіть!
З Днем молоді!
***
З Днем молоді щирі вітання!
Натхненний та радісний час!
Здійсняться хай всі сподівання,
Майбутнє чекає на вас!
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай!
***
В День молоді веселий,
Вітаю, друзі, вас!
Для справ великих, чесних
Завжди хай буде час.
Ви молодість в серці
Назавжди збережіть.
Запал наснаги дужий
Крізь роки пронесіть!
***
Із Днем молоді вітаю
Та бажаю драйву!
Сповнює нехай життя
Радість, мрії, сяйво!
Скільки б років не було,
Хай палає вогник,
Молодість – це стан душі,
Рятівний наш човник!
***
Всіх з Днем молоді вітаю, не зважаючи на вік,
В серці полум’я хай грає, радісним хай буде рік!
Всім бадьорості бажаю і радіти кожен день,
Про болячки всі забути й надокучливу мігрень!
День молоді 2025 – привітання у прозі
З Днем молоді! Бажаю сил, рішучості та натхнення, аби втілювати свої мрії, рухати світ уперед і залишатися вірними собі. Хай кожен день приносить можливості, а молодість буде не лише віком, а станом душі!
***
Вітаємо з Днем молоді! Нехай юність стане стартом великого шляху, сповненого сміливих рішень, яскравих подій та важливих звершень. Вір у себе, ділися енергією та змінюй світ навколо!
***
З Днем молоді! Бажаємо відкритих шляхів, гідних цілей і щирих людей поруч. Нехай твоя молодість буде про дії, мрії та свободу вибору. Саме таким і має бути час, коли можливо все!
***
Вітаємо всіх, хто молодий віком або духом! Нехай у ваших серцях живе віра у краще, а сила й талант змінюють країну. Залишайтесь вільними, натхненними та небайдужими. Зі святом!
***
День молоді — це нагадування, що майбутнє твориться вже сьогодні! Бажаємо не зупинятись, вчитись, боротись і жити на повну. Ви і є Україна!