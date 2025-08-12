День молодежи 2025: поздравления для смелых и энергичных
День молодежи в Украине отмечают 12 августа. Праздник совпадает с Международным днем молодежи, который был введен ООН в 1999 году.
До 2022 года украинцы праздновали День молодежи в последнее воскресенье июня, однако указом президента его официально перенесли на 12 августа, чтобы синхронизировать с международной датой.
В этот день поздравляют энергичных, амбициозных и творческих людей – тех, кто формирует будущее страны. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем молодежи 2025 в картинках, стихах и прозе.
День молодежи 2025 – поздравления в картинках
Молодежь ценит искренность, стиль и содержание. Если хотите поздравить современно и небанально – выбирайте открытку, которая передает дух поколения. В нашей подборке найдете именно такие.
День молодежи 2025 – поздравления в стихах
Тех, кто живет на кураже,
У кого молодость в душе.
С Днем молодежи поздравляем,
И быть активными желаем!
***
Быть молодым – безумно круто,
Открыты сотни вам дорог,
Желаю выбрать те маршруты,
Чтобі пройти всегда их смог!
Пусть все мечты осуществятся,
Люби, мечтай, живи, свети!
Желаю чаще улыбаться,
И не сворачивать с пути!
***
Ты молод, а значит сегодня твой день!
Тебя поздравляю я с Днем молодежи.
Желаю побольше прекрасных идей,
Чтоб было что вспомнить и подытожить!
Хватало чтоб сил, оптимизма, настроя,
А в жизни сопутствовал вечно успех,
Еще чтоб светило яркое солнце
И дни наполнял радостный смех!
***
С Днем молодежи поздравляю!
Пусть вечно юным будет дух,
Чтоб жить, проблем не замечая,
И песни петь от счастья вслух.
Минутой каждой наслаждаться,
Красоты мира подмечать,
Веселым быть, а не казаться,
И только радость ощущать!
***
Оставайтесь молодыми,
Не спешите вы взрослеть,
Любите искренне и чисто,
Чтоб хотело сердце петь!
Пусть сбываются желанья,
Достигайте всех высот,
Не старейте – молодейте!
С каждым днем, из года в год!
День молодежи 2025 – поздравления в прозе
С Днем молодежи! Желаю сил, решимости и вдохновения, чтобы воплощать свои мечты, двигать мир вперед и оставаться верными себе. Пусть каждый день приносит возможности, а молодость будет не только возрастом, но и состоянием души!
***
Поздравляем с Днем молодежи! Пусть юность станет стартом большого пути, полного смелых решений, ярких событий и важных достижений. Верь в себя, делись энергией и меняй мир вокруг!
***
С Днем молодежи! Желаем открытых путей, достойных целей и искренних людей рядом. Пусть твоя молодость будет о действиях, мечтах и свободе выбора. Именно таким и должно быть время, когда возможно все!
***
Поздравляем всех, кто молод возрастом или духом! Пусть в ваших сердцах живет вера в лучшее, а сила и талант меняют страну. Оставайтесь свободными, вдохновенными и неравнодушными. С праздником!
***
День молодежи — это напоминание, что будущее создается уже сегодня! Желаем не останавливаться, учиться, бороться и жить на полную. Вы и есть Украина!