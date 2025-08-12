Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
6 мин.

День молодежи 2025: поздравления для смелых и энергичных

День молоді - привітання
Фото: Факти ICTV

День молодежи в Украине отмечают 12 августа. Праздник совпадает с Международным днем молодежи, который был введен ООН в 1999 году.

До 2022 года украинцы праздновали День молодежи в последнее воскресенье июня, однако указом президента его официально перенесли на 12 августа, чтобы синхронизировать с международной датой.

В этот день поздравляют энергичных, амбициозных и творческих людей – тех, кто формирует будущее страны. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем молодежи 2025 в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День молодежи 2025 – поздравления в картинках

Молодежь ценит искренность, стиль и содержание. Если хотите поздравить современно и небанально – выбирайте открытку, которая передает дух поколения. В нашей подборке найдете именно такие.

День молоді - привітання

Поздравления с Днем молодежи Украины 2025 в картинках

День молоді - привітання

Открытки ко Дню молодежи Украины 2025

День молоді - привітання

С Днем молодежи Украины – открытки

День молоді - привітання

Картинки с поздравлением ко Дню молодежи Украины 2025

День молоді - привітання

С Днем молодежи – лучшие поздравления

День молодежи 2025 – поздравления в стихах

Тех, кто живет на кураже,
У кого молодость в душе.
С Днем молодежи поздравляем,
И быть активными желаем!

***

Быть молодым – безумно круто,
Открыты сотни вам дорог,
Желаю выбрать те маршруты,
Чтобі пройти всегда их смог!

Пусть все мечты осуществятся,
Люби, мечтай, живи, свети!
Желаю чаще улыбаться,
И не сворачивать с пути!

***

Ты молод, а значит сегодня твой день!
Тебя поздравляю я с Днем молодежи.
Желаю побольше прекрасных идей,
Чтоб было что вспомнить и подытожить!

Хватало чтоб сил, оптимизма, настроя,
А в жизни сопутствовал вечно успех,
Еще чтоб светило яркое солнце
И дни наполнял радостный смех!

***

С Днем молодежи поздравляю!
Пусть вечно юным будет дух,
Чтоб жить, проблем не замечая,
И песни петь от счастья вслух.

Минутой каждой наслаждаться,
Красоты мира подмечать,
Веселым быть, а не казаться,
И только радость ощущать!

***

Оставайтесь молодыми,
Не спешите вы взрослеть,
Любите искренне и чисто,
Чтоб хотело сердце петь!

Пусть сбываются желанья,
Достигайте всех высот,
Не старейте – молодейте!
С каждым днем, из года в год!

День молодежи 2025 – поздравления в прозе

С Днем молодежи! Желаю сил, решимости и вдохновения, чтобы воплощать свои мечты, двигать мир вперед и оставаться верными себе. Пусть каждый день приносит возможности, а молодость будет не только возрастом, но и состоянием души!

***

Поздравляем с Днем молодежи! Пусть юность станет стартом большого пути, полного смелых решений, ярких событий и важных достижений. Верь в себя, делись энергией и меняй мир вокруг!

***

С Днем молодежи! Желаем открытых путей, достойных целей и искренних людей рядом. Пусть твоя молодость будет о действиях, мечтах и свободе выбора. Именно таким и должно быть время, когда возможно все!

***

Поздравляем всех, кто молод возрастом или духом! Пусть в ваших сердцах живет вера в лучшее, а сила и талант меняют страну. Оставайтесь свободными, вдохновенными и неравнодушными. С праздником!

***

День молодежи — это напоминание, что будущее создается уже сегодня! Желаем не останавливаться, учиться, бороться и жить на полную. Вы и есть Украина!

Читайте также
Календарь праздников на август 2025: когда день подруги, сестер и молодежи
Календар свят на серпень 2025

Связанные темы:

День молодежиПоздравления с праздниками
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь