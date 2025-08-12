День молодежи 2025: поздравления для смелых и энергичных

День молодежи в Украине отмечают 12 августа. Праздник совпадает с Международным днем молодежи, который был введен ООН в 1999 году.

До 2022 года украинцы праздновали День молодежи в последнее воскресенье июня, однако указом президента его официально перенесли на 12 августа, чтобы синхронизировать с международной датой.

В этот день поздравляют энергичных, амбициозных и творческих людей – тех, кто формирует будущее страны. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем молодежи 2025 в картинках, стихах и прозе.

Сейчас смотрят

День молодежи 2025 – поздравления в картинках

Молодежь ценит искренность, стиль и содержание. Если хотите поздравить современно и небанально – выбирайте открытку, которая передает дух поколения. В нашей подборке найдете именно такие.

День молодежи 2025 – поздравления в стихах

Тех, кто живет на кураже,

У кого молодость в душе.

С Днем молодежи поздравляем,

И быть активными желаем!

***

Быть молодым – безумно круто,

Открыты сотни вам дорог,

Желаю выбрать те маршруты,

Чтобі пройти всегда их смог!

Пусть все мечты осуществятся,

Люби, мечтай, живи, свети!

Желаю чаще улыбаться,

И не сворачивать с пути!

***

Ты молод, а значит сегодня твой день!

Тебя поздравляю я с Днем молодежи.

Желаю побольше прекрасных идей,

Чтоб было что вспомнить и подытожить!

Хватало чтоб сил, оптимизма, настроя,

А в жизни сопутствовал вечно успех,

Еще чтоб светило яркое солнце

И дни наполнял радостный смех!

***

С Днем молодежи поздравляю!

Пусть вечно юным будет дух,

Чтоб жить, проблем не замечая,

И песни петь от счастья вслух.

Минутой каждой наслаждаться,

Красоты мира подмечать,

Веселым быть, а не казаться,

И только радость ощущать!

***

Оставайтесь молодыми,

Не спешите вы взрослеть,

Любите искренне и чисто,

Чтоб хотело сердце петь!

Пусть сбываются желанья,

Достигайте всех высот,

Не старейте – молодейте!

С каждым днем, из года в год!

День молодежи 2025 – поздравления в прозе

С Днем молодежи! Желаю сил, решимости и вдохновения, чтобы воплощать свои мечты, двигать мир вперед и оставаться верными себе. Пусть каждый день приносит возможности, а молодость будет не только возрастом, но и состоянием души!

***

Поздравляем с Днем молодежи! Пусть юность станет стартом большого пути, полного смелых решений, ярких событий и важных достижений. Верь в себя, делись энергией и меняй мир вокруг!

***

С Днем молодежи! Желаем открытых путей, достойных целей и искренних людей рядом. Пусть твоя молодость будет о действиях, мечтах и свободе выбора. Именно таким и должно быть время, когда возможно все!

***

Поздравляем всех, кто молод возрастом или духом! Пусть в ваших сердцах живет вера в лучшее, а сила и талант меняют страну. Оставайтесь свободными, вдохновенными и неравнодушными. С праздником!

***

День молодежи — это напоминание, что будущее создается уже сегодня! Желаем не останавливаться, учиться, бороться и жить на полную. Вы и есть Украина!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.