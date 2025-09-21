Міжнародний день миру щороку привертає увагу до важливості глобального припинення вогню та відмови від насильства.

Свято має на меті закликати держави до пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і зміцнення взаєморозуміння між народами. Україна вже четвертий рік поспіль відзначає цю дату в умовах повномасштабної війни РФ, нагадуючи світові про ціну, яку ми сьогодні платимо за свободу.

Коли Міжнародний день миру 2025 – дата

Міжнародний день миру був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році. Від 2002-го дата святкування є сталою – 21 вересня.

Зараз дивляться

Асамблея ООН прагне, щоб Міжнародний день миру відзначався як день глобального припинення воєнних дій, закликаючи народи всього світу зупинити конфлікти хоча б на добу.

Традиційно 21 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку лунає Дзвін миру, відлитий із монет, зібраних дітьми з усіх континентів. Також в день свята в різних країнах проходить Хода Миру.

У Міжнародний день миру важливо замислитися над цінністю людського життя, а також подякувати Збройним силам України, які щодня боронять нашу державу від країни-агресора Росії. Саме завдяки їхній мужності та відвазі українці можуть мріяти про перемогу та мирне майбутнє у вільній країні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.