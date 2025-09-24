Сьогодні, 24 вересня, в Україні вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Теклі.

У світовому календарі ця дата позначена одразу кількома подіями – Всесвітнім днем горили, який покликаний привернути увагу до збереження цих тварин, та Всесвітнім днем досліджень раку, що підкреслює значення наукових відкриттів у боротьбі з недугою.

Крім того, відзначається Всесвітній тиждень сітківки ока, спрямований на підвищення обізнаності про захворювання органів зору.

Факти ICTV зібрали всі головні події 24 вересня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 24 вересня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують святу первомученицю та рівноапостольну Теклю Іконійську. Вона була ученицею апостола Павла, відмовилася від заміжжя й обрала шлях проповіді Євангелія.

Попри численні гоніння й переслідування, Текля зберегла вірність Христові, за що отримала шану як перша жінка-мучениця та проповідниця серед апостолів.

Хто святкує день ангела 24 вересня 2025 року

Іменини цього дня відзначають хлопчики та чоловіки, яких звати Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій та Степан.

Що не можна робити 24 вересня 2025 року

Сваритися, лаятися та вступати в конфлікти.

Пліткувати й поширювати неправду.

Вживати алкогольні напої.

Відмовляти нужденним у допомозі.

Перераховувати дрібні гроші.

Хвалитися досягненнями – щоб не накликати заздрість.

Ходити в гості – вважалося, що це може принести неприємності.

Що можна робити сьогодні

Цього дня радили йти до храму та молитися. Вважалося, що молитва 24 вересня має особливу силу й допомагає у важливих життєвих справах.

Жінки займалися рукоділлям і прядінням. Усе зроблене цього дня вважалося особливо вдалим і красивим, а сама праця приносила спокій і гармонію.

Традиційно цього дня завершували сезонні роботи в полі та на городі. Господарі збирали буряки й проводили обмолот зерна, готуючись до холодів.

Важливим сьогодні буде спілкування з близькими людьми. Теплі зустрічі з друзями чи сімейні розмови допоможуть зберегти гарний настрій і зміцнити зв’язки.

Крім того, 24 вересня вважається вдалим для внутрішньої роботи над собою. Це слушний час, щоб позбутися шкідливих звичок та подолати власні слабкості – але лише тоді, коли таке рішення визріло усередині самої людини.

Народні прикмети на 24 вересня 2025 року

Багато жолудів під дубом – зима буде м’якою.

Яскраве сонце – до швидкої зміни погоди.

Птахи літають низько – до ранньої холодної зими.

Чути грім – зима буде теплою.

Багато ягід на горобині – скоро заморозки.

Вітер уночі – наступного дня буде дощ.

