Какой праздник 24 сентября 2025 года и чем грозит поход в гости
Сегодня, 24 сентября, в Украине чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы.
В мировом календаре эта дата отмечена сразу несколькими событиями – Всемирным днем гориллы, призванным привлечь внимание к сохранению этих животных, и Всемирным днем исследований рака, подчеркивающим значение научных открытий в борьбе с болезнью.
Кроме того, отмечается Всемирная неделя сетчатки глаза, направленная на повышение осведомленности о заболеваниях органов зрения.
Факты ICTV собрали все главные события 24 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также — кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 24 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 24 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 24 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 24 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 24 сентября 2025 года
В этот день православные верующие чтят святую первомученицу и равноапостольную Теклу Иконийскую. Она была ученицей апостола Павла, отказалась от замужества и избрала путь проповеди Евангелия.
Несмотря на многочисленные гонения и преследования, Текля сохранила верность Христу, за что получила почет как первая женщина-мученица и проповедница среди апостолов.
Кто празднует день ангела 24 сентября 2025 года
Именины в этот день отмечают мальчики и мужчины, которых зовут Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей и Степан.
Что нельзя делать 24 сентября 2025 года
- Ссориться, ругаться и вступать в конфликты.
- Сплетничать и распространять неправду.
- Употреблять алкогольные напитки.
- Отказывать нуждающимся в помощи.
- Пересчитывать мелкие деньги.
- Хвастаться достижениями – чтобы не навлечь зависть.
- Ходить в гости – считалось, что это может принести неприятности.
Что можно делать сегодня
В этот день советовали ходить в храм и молиться. Считалось, что молитва 24 сентября имеет особую силу и помогает в важных жизненных делах.
Женщины занимались рукоделием и прядением. Все сделанное в этот день считалось особенно удачным и красивым, а сама работа приносила спокойствие и гармонию.
Традиционно в этот день завершали сезонные работы в поле и на огороде. Хозяева собирали свеклу и проводили обмолот зерна, готовясь к холодам.
Важным сегодня будет общение с близкими людьми. Теплые встречи с друзьями или семейные беседы помогут сохранить хорошее настроение и укрепить связи.
Кроме того, 24 сентября считается удачным для внутренней работы над собой. Это подходящее время, чтобы избавиться от вредных привычек и преодолеть собственные слабости – но только тогда, когда такое решение созрело внутри самого человека.
Народные приметы на 24 сентября 2025 года
- Много желудей под дубом – зима будет мягкой.
- Яркое солнце – к скорому изменению погоды.
- Птицы летают низко – к ранней холодной зиме.
- Слышен гром – зима будет теплой.
- Много ягод на рябине – скоро заморозки.
- Ветер ночью – на следующий день будет дождь.