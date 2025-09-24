Сегодня, 24 сентября, в Украине чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы.

В мировом календаре эта дата отмечена сразу несколькими событиями – Всемирным днем гориллы, призванным привлечь внимание к сохранению этих животных, и Всемирным днем исследований рака, подчеркивающим значение научных открытий в борьбе с болезнью.

Кроме того, отмечается Всемирная неделя сетчатки глаза, направленная на повышение осведомленности о заболеваниях органов зрения.

Факты ICTV собрали все главные события 24 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также — кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 сентября 2025 года

В этот день православные верующие чтят святую первомученицу и равноапостольную Теклу Иконийскую. Она была ученицей апостола Павла, отказалась от замужества и избрала путь проповеди Евангелия.

Несмотря на многочисленные гонения и преследования, Текля сохранила верность Христу, за что получила почет как первая женщина-мученица и проповедница среди апостолов.

Кто празднует день ангела 24 сентября 2025 года

Именины в этот день отмечают мальчики и мужчины, которых зовут Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей и Степан.

Что нельзя делать 24 сентября 2025 года

Ссориться, ругаться и вступать в конфликты.

Сплетничать и распространять неправду.

Употреблять алкогольные напитки.

Отказывать нуждающимся в помощи.

Пересчитывать мелкие деньги.

Хвастаться достижениями – чтобы не навлечь зависть.

Ходить в гости – считалось, что это может принести неприятности.

Что можно делать сегодня

В этот день советовали ходить в храм и молиться. Считалось, что молитва 24 сентября имеет особую силу и помогает в важных жизненных делах.

Женщины занимались рукоделием и прядением. Все сделанное в этот день считалось особенно удачным и красивым, а сама работа приносила спокойствие и гармонию.

Традиционно в этот день завершали сезонные работы в поле и на огороде. Хозяева собирали свеклу и проводили обмолот зерна, готовясь к холодам.

Важным сегодня будет общение с близкими людьми. Теплые встречи с друзьями или семейные беседы помогут сохранить хорошее настроение и укрепить связи.

Кроме того, 24 сентября считается удачным для внутренней работы над собой. Это подходящее время, чтобы избавиться от вредных привычек и преодолеть собственные слабости – но только тогда, когда такое решение созрело внутри самого человека.

Народные приметы на 24 сентября 2025 года

Много желудей под дубом – зима будет мягкой.

Яркое солнце – к скорому изменению погоды.

Птицы летают низко – к ранней холодной зиме.

Слышен гром – зима будет теплой.

Много ягод на рябине – скоро заморозки.

Ветер ночью – на следующий день будет дождь.

