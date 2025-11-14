Новий рік настане зовсім скоро, тож люди підбивають підсумки, формують плани на майбутнє й загадують бажання. Але важливим є не лише святкування 1 січня, адже особливу роль має й китайський Новий рік, з якого починається вплив нової тварини-покровителя.

Саме вона, за уявленнями східного календаря, формує загальний настрій року, впливає на успішність, можливості та перебіг подій.

Хто стане символом 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли настане китайський Новий рік та яка тварина символ 2026 року

У 2026 році китайський Новий рік відзначатимуть 17 лютого. Саме з цього моменту починає діяти енергія нової тварини та стихії, які задають характер майбутнього року.

Східний календар побудований на 12-річному циклі, тож кожному року відповідає окрема тварина, а також одна з п’яти стихій, зокрема Вода, Дерево, Вогонь, Земля або Метал. Поєднання тварини та стихії формує особливі риси та енергетику кожного періоду.

2026 – рік якої тварини:

Тварина – Кінь

Стихія – Вогонь

Колір – Червоний



Яка тварина є символом 2026 року та що вона принесе

Кінь у східній культурі символізує швидкість, свободу, силу духу та життєву енергію. Це одна з найактивніших і найдинамічніших тварин у календарному циклі.

Вогняна стихія робить ці властивості ще яскравішими, адже вона додає року емоційності, рішучості, напористості та подій, які розвиваються дуже швидко. Червоний колір уособлює життєву силу, удачу й активні починання, тому 2026 рік очікується насиченим і рухливим.

Що означає рік Червоного Вогняного Коня

2026-й асоціюється з енергією стрімкого розвитку, рішучістю та внутрішнім драйвом. Це період, коли події змінюються швидко, а можливості виникають одна за одною. Вплив Коня надає людям сміливості, прагнення до свободи й впевненості, а Вогонь підсилює емоційність і бажання діяти без зайвих роздумів.

У цей рік важливо не зволікати: удача буде на боці тих, хто готовий швидко реагувати й братися за нові справи. Рік підійде активним, амбітним і сміливим людям. Він сприятиме професійному зростанню, творчим задумам, реалізації сміливих ідей, подорожам та будь-яким ініціативам, що потребують рішучості.

Чого чекати від року Червоного Вогняного Коня

Символ 2026 року підтримує тих, хто готовий долати виклики й рухатися вперед, але водночас застерігає, що пасивність та страх змін можуть позбавити важливих шансів. Активні та ініціативні люди мають усі шанси досягти значних успіхів. Натомість ті, хто прагне стабільності та уникає нововведень, можуть відчути певний дискомфорт.

Загалом рік обіцяє бути позитивним, яскравим і насиченим подорожами, змінами та новими можливостями. 2026 стане часом, коли варто діяти сміливо, впевнено та не боятися виходити за межі звичного, адже саме тоді Червоний Вогняний Кінь принесе найбільше удачі.

