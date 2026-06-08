Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 330 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 566-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,374 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 8 червня 2026 року

  • особового складу – близько 1 374 950 (+1 330);
  • танків – 11 997 (+8);
  • бойових броньованих машин – 24 705 (+5);
  • артилерійських систем – 43 564 (+85);
  • РСЗВ – 1 847 (+3);
  • засобів ППО – 1 409 (+2);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2 161);
  • крилатих ракет – 4 733;
  • кораблів/катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363);
  • спеціальної техніки – 4 259 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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