Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 8 червня: ліквідовано ще 1330 окупантів, 85 артсистем та 2161 БпЛА
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 330 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 566-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,374 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 8 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 374 950 (+1 330);
- танків – 11 997 (+8);
- бойових броньованих машин – 24 705 (+5);
- артилерійських систем – 43 564 (+85);
- РСЗВ – 1 847 (+3);
- засобів ППО – 1 409 (+2);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2 161);
- крилатих ракет – 4 733;
- кораблів/катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363);
- спеціальної техніки – 4 259 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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