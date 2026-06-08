Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі Е3 – Україна з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи в цьому процесі.

Про результати зустрічі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського зі Стармером, Макроном, Мерцом: що відомо

За словами президента, під час переговорів сторони детально обговорили ситуацію на фронті та питання зміцнення української оборони.

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Зеленський повідомив європейських партнерів про поточну ситуацію на полі бою та втрати російської армії.

— Уже п’ять місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тис. військових, — зауважив український лідер.

Президент також заявив, що оцінки України та партнерів щодо ситуації на фронті збігаються.

— Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста й громади, — додав Зеленський.

Також сторони обговорили можливі шляхи активізації дипломатичного процесу та роль Європи у майбутніх переговорах.

— Для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякую Британії, Франції та Німеччині за підтримку й готовність допомагати. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками, — зазначив президент.

Кроки, необхідні для активізації дипломатії, та актуальні потреби України Володимир Зеленський обговорив окремо з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Очільника британського уряду президент України поінформував про потребу в додаткових ракетах до систем протиповітряної оборони та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими.

Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих.

До слова, сьогодні у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III.

Напередодні The Guardian та Bloomberg із посиланням на джерела повідомляли про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом та Еммануелем Макроном.

За даними ЗМІ, сторони планували обговорити подальшу підтримку України та можливі шляхи залучення Росії до переговорного процесу.

Фото: Офіс президента

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