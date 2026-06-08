Уночі проти 8 червня російська армія здійснила атаку на Україну 155 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 червня: що відомо

Нічна атака на Україну 8 червня була із застосуванням 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів-імітаторів Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Курська, Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

Загалом українська ППО знищила або приглушила 124 цілі на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків ще на шести локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишається близько десяти ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 8 червня пролунали вибухи в Одесі.

Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста.

За попередніми даними, постраждали троє людей: дві жінки віком 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі.

Усіх з осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Унаслідок обстрілу понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт. Також у регіоні зазнало руйнувань обладнання одного з енергетичних об’єктів.

В області зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.

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