З давніх часів високосні роки оточені міфами, легендами і тривожними очікуваннями. Їх вважали незвичайними, наповненими прихованим змістом і випробуваннями.

Чи є 2026 рік високосним і коли наступний високосний рік, читайте в нашому матеріалі.

Чому взагалі існує високосний рік

Причина появи високосних років криється в астрономії. Земля робить повний оберт навколо Сонця не рівно за 365 днів, а приблизно за 365 днів, 5 годин і майже 49 хвилин. Ці “зайві” години поступово накопичуються.

Зараз дивляться

Якби календар завжди складався з 365 днів, сезони з часом почали б зміщуватися. Тому зима наставала б все пізніше, а літо – в незвичні місяці. Щоб цього не відбувалося, людство придумало додавати додатковий день раз на кілька років.

Одним з перших цю проблему помітив Юлій Цезар. Введений ним юліанський календар передбачав додавання додаткового дня кожні чотири роки. Однак з часом стало ясно, що і така система не зовсім точна, оскільки помилка була невеликою, але за століття вона накопичувалася.

До XVI століття різниця між календарним і реальним часом стала помітною – весняне рівнодення змістилося майже на десять днів. Тоді була проведена календарна реформа, і з’явився григоріанський календар, яким ми користуємося досі.

Коли наступний високосний рік в Україні: як визначити

Сучасні правила досить прості. Рік вважається високосним, якщо виконується одна з умов:

він ділиться на 400 без остачі;

він ділиться на 4, але при цьому не ділиться на 100.

Саме за цими правилами легко зрозуміти, який наступний рік буде високосним.

Чи є 2026 рік високосним

2026 рік не ділиться на 4, а значить, він не підпадає під умови григоріанського календаря. Отже, 2026 рік звичайний і не має 29 лютого.

Багатьох також цікавить, коли буде високосний рік в Україні. Наша країна, як і більшість країн світу, використовує григоріанський календар (не варто плутати з церковним календарем). Тому правила однакові для всіх.

Чому високосний рік вважають невдалим

Високосний рік вважають поганим ще з давніх часів. Головна причина – він “незвичний”. У календарі з’являється зайвий день, а більшість боїться всього, що вибивається з норми. Здається, що якщо час іде не так, як завжди, то й рік буде неспокійним.

Також у високосні роки, як і в будь-які інші, траплялися війни, хвороби чи неврожаї. Але люди краще запам’ятовували саме погане і з часом почали пов’язувати всі біди саме з високосним роком. Якщо щось не вдавалося, було зручно сказати, що винен календар.

Через це з’явилися прикмети, що не можна одружуватися, переїжджати, міняти роботу.

Насправді це не має реального підґрунтя, але страхи передавалися з покоління в покоління.

До того ж є ще простий психологічний момент. Коли людині постійно кажуть, що рік невдалий, вона починає чекати проблем і більше звертає увагу на негатив. У результаті здається, що все йде гірше, ніж зазвичай.

Коли наступний високосний рік і які прикмети з ним пов’язані

Наступний високосний рік 2028.

З високосними роками пов’язано безліч прикмет. Вважалося, що такі періоди несуть підвищену небезпеку і нестабільність. Люди намагалися уникати серйозних рішень, а саме не одружуватися, не змінювати роботу, не переїжджати, не починати будівництво або бізнес, а також відкладали далекі поїздки.

Однак з точки зору науки високосний рік – це всього лише спосіб коригування календаря. Він не впливає ні на долю людини, ні на ймовірність невдач.

Якщо сприймати додатковий день просто як математичну необхідність, то ніяких причин відмовлятися від планів немає.

Зрештою, 29 лютого – це всього лише ще один шанс зробити щось корисне або приємне.

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