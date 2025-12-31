Коли 31 грудня вечір опускається на місто, а хвилини до опівночі летять надзвичайно швидко, головне – не лише загадати бажання, а й правильно підняти келих. Тости на Новий рік 2026 для застілля допоможуть задати настрій усій компанії і залишать теплі спогади про святкову ніч.

Пропонуємо кілька найкращих тостів на Новий рік, які піднімуть настрій та створять святкову атмосферу.

Смішні тости на Новий рік

Друзі! Піднімемо келихи за те, щоб у новому році холодильник завжди був повний, а калорії зникають так само легко, як новорічні салати зі столу.

***

Пропоную у 2026 році всі наші проблеми відправляти у відпустку на цілий рік, а зайві клопоти залишати у старому. Нехай навіть маленькі радощі будуть величезними!

***

Якщо сьогодні хтось випадково переверне келих або “упустить” святкову закуску – не біда: нехай це буде знаком, що сміх і радість завжди поруч, а дрібні неприємності залишаються лише в минулому.

Мудрі тости на Новий рік

Пропоную підняти келихи за те, щоб у 2026 році ми вміли цінувати не лише великі перемоги, а й дрібні моменти – посмішки близьких, теплий вечір за книгою, тихі зустрічі, які залишаються в серці.

***

Бажаю, щоб у новому році кожен із нас знаходив своє щастя, справжнє і особисте. Адже саме те, що близьке серцю, завжди робить нас сильнішими.

***

Нехай новий рік принесе у ваші домівки тепло, світло і спокій. Щоб у серцях жила надія, навіть у найважчі дні, а радощі ставали частиною щоденної рутини.

Короткі тости для друзів

Друзі – це ті люди, з якими можна бути повністю собою: без масок, без зайвих правил, просто відпочивати душею. Між справжніми друзями існує особливий зв’язок, який не потребує слів, адже достатньо лише погляду, щоб зрозуміти одне одного.

***

Друзі, у новому році бажаю нам простого і головного, а саме людей поруч, з якими легко сміятися, приємно мовчати і безпечно бути собою. Нехай усі труднощі залишаються позаду, а щастя йдуть з нами у 2026-й.

***

Кажуть, в одну річку не увійдеш двічі, так само неможливо пережити одну і ту ж святкову ніч двічі. Тож давайте зробимо цю новорічну ніч незабутньою, щоб весь рік згадувалася з посмішкою!

***

Нехай 2026 рік принесе достаток, здоров’я, любов і моменти, які роблять життя яскравим. А сміх і гарний настрій будуть нашими постійними супутниками.

Патріотичні тости на Новий рік 2026

Не варто забувати, що нині наша країна продовжує боронитися від ворога. Найважче зараз нашим дорогеньким захисникам, які стоять на передовій і дають нам шанс зустрічати свята в безпеці. Сил їм та захисту!

***

Хай Новий рік принесе нашим героям силу й витримку, а кожен день наближає перемогу. Дякуємо, що вони оберігають наше небо й землю, і хай вони якомога швидше повернуться додому до рідних. Здоров’я, щастя та миру всім нам – і, звісно, переможного року нашій Україні!

***

Пам’ятаймо, наша підтримка важлива не менше за героїчні дії на фронті. Допомагати захисникам, підтримувати армію, берегти свої домівки та один одного – це теж частина великої перемоги. Хай 2026-й принесе нашій країні мир, спокій і справжню свободу.

***

Нехай у новорічну ніч кожен із нас пам’ятає про наших воїнів, за тих, хто несе світло і безпеку, за тих, хто боронить рідну землю. Хай віра, сила і любов до України ведуть нас до перемоги, а свята надихають на нові добрі справи!