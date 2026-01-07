З Днем програміста: оригінальні привітання для ІТ-фахівців
Міжнародний день програміста (International Programmers Day) щороку відзначають 7 січня. Вибір цієї дати має символічне значення, адже число сім у цифрових системах часто пов’язують із завершеністю та гармонією — тим, чого прагнуть досягти програмісти у своєму коді.
Як привітати колег, друзів та знайомих з Днем програміста 2026, читайте в нашому матеріалі.
Чому з Днем програміста в Україні вітають 7 січня
Це свято присвячене одній із найважливіших сучасних професій. Програмісти щодня створюють рішення, які автоматизують процеси та роблять життя людей простішим і комфортнішим.
Хоча традиційно існував ще один варіант святкування, а саме День комп’ютерника і програміста, який припадає на 256-й день року (число, що символізує кількість унікальних значень одного байта), українська IT-спільнота від нього відмовилася.
Причина в його тісному зв’язку із російським походженням. Тож основною датою в Україні стало саме 7 січня — Міжнародний день програміста.
З Днем програміста: привітання у прозі
Шановні програмісти, щиро вітаємо із професійним святом — Днем програміста! Бажаємо, щоб ваш код завжди був чистим, а проєкти приносили не лише прибуток, а й задоволення. Хай ідеї втілюються у найсміливіші технології.
***
Дорогі програмісти, прийміть найкращі побажання у цей особливий день. Нехай кожен новий проєкт буде для вас викликом, що дарує розвиток і нові перемоги. Бажаємо міцного здоров’я, креативності та професійного зростання.
***
З Днем програміста, шановні! Ви створюєте той світ, без якого неможливо уявити сучасне життя. Бажаємо, щоб праця завжди була оцінена належним чином, а успіхи щодня множилися.
***
Вітаємо вас із Днем програміста! Нехай у вашому житті буде стільки радості, скільки рядків коду у великих проєктах. Бажаємо натхнення, стабільності та щасливих моментів у всіх сферах життя.
***
Шановні колеги-програмісти, прийміть щирі вітання з професійним святом! Нехай кожен день буде наповнений цікавими ідеями, новими досягненнями та приємними подіями. Бажаємо благополуччя, удачі й гармонії у всьому.
З Днем програміста: привітання у віршах
Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю.
Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі – не буде горя.
***
У століття високих технологій
Без нього не обійтися,
Програмісти щодня
Легше роблять нам життя!
Ми хочемо вас привітати
З цим святом, друзі,
Ми вам дуже вдячні,
Нам без вас вже не можна!
***
Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю я тебе
Нині з Днем всіх програмістів!