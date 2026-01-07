Міжнародний день програміста (International Programmers Day) щороку відзначають 7 січня. Вибір цієї дати має символічне значення, адже число сім у цифрових системах часто пов’язують із завершеністю та гармонією — тим, чого прагнуть досягти програмісти у своєму коді. 

Як привітати колег, друзів та знайомих з Днем програміста 2026, читайте в нашому матеріалі. 

Чому з Днем програміста в Україні вітають 7 січня 

Це свято присвячене одній із найважливіших сучасних професій. Програмісти щодня створюють рішення, які автоматизують процеси та роблять життя людей простішим і комфортнішим. 

Зараз дивляться

Хоча традиційно існував ще один варіант святкування, а саме День комп’ютерника і програміста, який припадає на 256-й день року (число, що символізує кількість унікальних значень одного байта), українська IT-спільнота від нього відмовилася. 

Причина в його тісному зв’язку із російським походженням. Тож основною датою в Україні стало саме 7 січня — Міжнародний день програміста.  

З Днем програміста: привітання у прозі 

Шановні програмісти, щиро вітаємо із професійним святом — Днем програміста! Бажаємо, щоб ваш код завжди був чистим, а проєкти приносили не лише прибуток, а й задоволення. Хай ідеї втілюються у найсміливіші технології. 

***

Дорогі програмісти, прийміть найкращі побажання у цей особливий день. Нехай кожен новий проєкт буде для вас викликом, що дарує розвиток і нові перемоги. Бажаємо міцного здоров’я, креативності та професійного зростання. 

***

З Днем програміста, шановні! Ви створюєте той світ, без якого неможливо уявити сучасне життя. Бажаємо, щоб праця завжди була оцінена належним чином, а успіхи щодня множилися.

***

Вітаємо вас із Днем програміста! Нехай у вашому житті буде стільки радості, скільки рядків коду у великих проєктах. Бажаємо натхнення, стабільності та щасливих моментів у всіх сферах життя. 

***

Шановні колеги-програмісти, прийміть щирі вітання з професійним святом! Нехай кожен день буде наповнений цікавими ідеями, новими досягненнями та приємними подіями. Бажаємо благополуччя, удачі й гармонії у всьому. 

З Днем програміста: привітання у віршах 

Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю. 

Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі – не буде горя. 

*** 

У століття високих технологій
Без нього не обійтися,
Програмісти щодня
Легше роблять нам життя!
Ми хочемо вас привітати
З цим святом, друзі,
Ми вам дуже вдячні,
Нам без вас вже не можна! 

*** 

Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю я тебе
Нині з Днем всіх програмістів! 

Привітання в картинках з Днем програміста 

Святкові картинки до Дня програміста

Святкові картинки до Дня програміста. Фото: Факти ICTV

З Днем програміста: привітання у зображеннях

З Днем програміста: привітання у зображеннях. Фото: Факти ICTV

Вітальні листівки у картинках до Дня програміста

Вітальні листівки у картинках до Дня програміста. Фото: Факти ICTV

Картинки з поздоровленнями для програмістів

Картинки з поздоровленнями для програмістів. Фото: Факти ICTV

День програміста: картинки з привітаннями

День програміста: картинки з привітаннями. Фото: Факти ICTV

Читайте також
OpenAI будує у Норвегії перший європейський дата-центр зі штучним інтелектом
OpenAI будує дата-центр в Норвегії

Пов'язані теми:

День програмістаПривітання зі святамиСвята