Міжнародний день програміста (International Programmers Day) щороку відзначають 7 січня. Вибір цієї дати має символічне значення, адже число сім у цифрових системах часто пов’язують із завершеністю та гармонією — тим, чого прагнуть досягти програмісти у своєму коді.

Як привітати колег, друзів та знайомих з Днем програміста 2026, читайте в нашому матеріалі.

Чому з Днем програміста в Україні вітають 7 січня

Це свято присвячене одній із найважливіших сучасних професій. Програмісти щодня створюють рішення, які автоматизують процеси та роблять життя людей простішим і комфортнішим.

Хоча традиційно існував ще один варіант святкування, а саме День комп’ютерника і програміста, який припадає на 256-й день року (число, що символізує кількість унікальних значень одного байта), українська IT-спільнота від нього відмовилася.

Причина в його тісному зв’язку із російським походженням. Тож основною датою в Україні стало саме 7 січня — Міжнародний день програміста.

З Днем програміста: привітання у прозі

Шановні програмісти, щиро вітаємо із професійним святом — Днем програміста! Бажаємо, щоб ваш код завжди був чистим, а проєкти приносили не лише прибуток, а й задоволення. Хай ідеї втілюються у найсміливіші технології.

***

Дорогі програмісти, прийміть найкращі побажання у цей особливий день. Нехай кожен новий проєкт буде для вас викликом, що дарує розвиток і нові перемоги. Бажаємо міцного здоров’я, креативності та професійного зростання.

***

З Днем програміста, шановні! Ви створюєте той світ, без якого неможливо уявити сучасне життя. Бажаємо, щоб праця завжди була оцінена належним чином, а успіхи щодня множилися.

***

Вітаємо вас із Днем програміста! Нехай у вашому житті буде стільки радості, скільки рядків коду у великих проєктах. Бажаємо натхнення, стабільності та щасливих моментів у всіх сферах життя.

***

Шановні колеги-програмісти, прийміть щирі вітання з професійним святом! Нехай кожен день буде наповнений цікавими ідеями, новими досягненнями та приємними подіями. Бажаємо благополуччя, удачі й гармонії у всьому.

З Днем програміста: привітання у віршах

Ти по життю оптиміст.

Знаєш, як і що виправити.

Ти великий програміст,

І тебе я вітаю.

Хай все ладнається завжди,

І програми не підводять,

Не горять нехай дроти,

І взагалі – не буде горя.

***

У століття високих технологій

Без нього не обійтися,

Програмісти щодня

Легше роблять нам життя!

Ми хочемо вас привітати

З цим святом, друзі,

Ми вам дуже вдячні,

Нам без вас вже не можна!

***

Хай береже тебе доля,

Життя шлях хай буде чистим.

Вітаю я тебе

Нині з Днем всіх програмістів!

