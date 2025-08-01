OpenAI будує у Норвегії перший європейський дата-центр зі штучним інтелектом

Компанія OpenAI запускає новий масштабний проєкт Stargate Norway – перший у Європі дата-центр, спеціально створений для роботи зі штучним інтелектом.

Цей об’єкт стане частиною глобальної програми OpenAI for Countries, що допомагає розвивати інфраструктуру для широкого впровадження ШІ у різних країнах світу.

Де працюватиме Stargate Norway

Дата-центр зведуть у місті Нарвік на півночі Норвегії, повідомили в OpenAI. Місце обрали не випадково: тут дешева електроенергія, чисте гідроелектричне живлення, прохолодний клімат та розвинена промислова база.

Зараз дивляться

Станція працюватиме виключно на відновлюваній енергії, а для охолодження використовуватимуть сучасну рідинну систему, яка зменшує витрати й підвищує ефективність.

Надлишкове тепло передаватимуть іншим підприємствам – це дозволить підтримувати екологічно чисте виробництво в регіоні.

Очікується, що спочатку дата-центр матиме 230 мегаватів потужності, а згодом її збільшать ще на 290 мегаватів. До кінця 2026 року тут планують встановити 100 тисяч відеокарт NVIDIA, з можливістю подальшого зростання.

Об’єкт спроєктує та побудує компанія Nscale, що спеціалізується на інфраструктурі для ШІ в Європі та Північній Америці. Співвласником стане норвезький промисловий холдинг Aker зі 100-річною історією в енергетиці. Компанії створять спільне підприємство, яке володітиме дата-центром.

Для чого це Норвегії

Stargate Norway допоможе розвивати місцеву ШІ-екосистему. Стартапи, науковці та розробники з Норвегії отримають пріоритетний доступ до нових обчислювальних потужностей. Надлишкові ресурси також будуть доступні для користувачів з Великої Британії, країн Північної Європи та інших регіонів.

Зараз ChatGPT активно використовують мільйони людей і компаній по всій Європі. У самій Норвегії кількість користувачів зросла вчетверо за останній рік, і переважна більшість із них – молодь до 35 років. Йдеться про тисячі місцевих розробників, які вже активно працюють зі штучним інтелектом.

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