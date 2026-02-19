День Державного герба України – це важлива пам’ятна дата, яка нагадує про встановлення національного символу.

Тризуб об’єднує українців у всьому світі, уособлюючи нескореність нашого народу та боротьбу за незалежність і свободу.

День Державного герба України 2026 — дата

Традиційно День Державного герба України відзначається 19 лютого. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада затвердила золотий тризуб на синьому щиті як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба.

У 2026 році свято припадає на четвер. Це не державний вихідний, однак у навчальних закладах і державних установах проводять тематичні уроки, лекції та заходи, присвячені національному символу.

Цікаві факти про Державний герб України

Малий Державний герб є одним із символів України нарівні з Конституцією, прапором та гімном. Його зображення використовується на печатках органів державної влади та управління, грошових знаках, службових посвідченнях, бланках державних установ.

Як повідомляє Інститут національної пам’яті, тризуб має тисячолітню історію. У давнину це був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Русі.

За часів Української Народної Республіки він був затверджений державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами історії нашої країни.

У ХХ столітті тризуб став символом боротьби українців за незалежність. Радянський тоталітарний режим оголосив його “націоналістичним знаком” і жорстоко карав тих, хто його використовував.

Після проголошення незалежності у 1991 році та затвердження тризуба як державного герба, Україна продемонструвала наслідування традицій УНР.

Російська агресія в Криму і на Сході України розпочалася зі знищення тризуба як одного із символів української ідентичності.

