Сьогодні, 22 квітня, відзначається Міжнародний день секретаря, Міжнародний день Матері-Землі та Всесвітній день селфі Землі.

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті преподобних Теодора Сикеота і Віталія Олександрійського, а також день Луки.

Факти ICTV зібрали інформацію про свята 22 квітня, народні прикмети, заборони, а також про тих, хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 22 квітня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Теодора Сикеота. Він був візантійським аскетом-самітником, заснував Сикейський монастир. Теодор багато трудився на благо церкви, віддано служив Господу, мав дар чудотворення.

Також віряни сьогодні згадують преподобного Віталія Олександрійського. Він був ченцем монастиря преподобного Серіда, відзначився своєю добротою і мисердністю, завжди допомагав тим, хто цього потребував.

У церковній та народній традиції сьогодні вшановують апостола Луку. Він був лікарем, проповідував про Царство Небесне та брав участь у другій подорожі Павла.

Лука є автором одного з Євангелій та іконописцем. Йому приписують створення першої ікони Пресвятої Богородиці. Вважається покровителем медиків та живописців.

Прийняв мученицьку смерть через повішення в грецькому місті Фіви. Сталося це, коли йому було 84 роки.

Хто святкує день ангела 22 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Остап, Платон та Федір.

Що не можна робити 22 квітня 2026 року

Сваритися, ображати інших або піддаватися агресії.

Лихословити, пліткувати чи поширювати неправду.

Виявляти жадібність або відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Зловживати алкоголем та переїдати.

Що можна робити сьогодні

У день Луки українці висаджували цибулю, що вважалася цілющою. Її додавали до всіх можливих страв та використовували під час створення різних народних медикаментів.

Вважалося цього дня слід неодмінно з’їсти хоча б трохи цибулі, аюи не занедужати.

Народні прикмети на 22 квітня 2026 року

Сонячно – до спекотного і посушливого літа.

Вранці на траві роса – до дощового літа.

Ясне небо – урожай буде хорошим.

Йде дощ – чекайте на багатий урожай картоплі.

Хмарно – влітку часто дощитиме.

