Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, що подав рапорт на звільнення після теракту, який стався у Києві 18 квітня.

– Я прийняв рішення подати рапорт про звільнення мене із посади, – сказав Жуков на брифінгу сьогодні у Києві.

За його словами, рішення про відставку було ухвалене вранці 19 квітня.

Жуков прокоментував дії підлеглих під час стрілянини у Києві. Він зазначив, що вони “не зорієнтувалися”.

Жуков Євгеній Олександрович народився у 1986 році в Івано-Франківській області. Український військовий, десантник.

Очолює Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року, генерал поліції 3-го рангу.

У минулому – командир окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79-ї ОАЕМБр, учасник війни на сході України, “кіборг”, позивний Маршал.

Що відомо про стрілянину у Києві

У Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 6 людей. Поліція проводила спецоперацію для затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За інформацією правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше мешкав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці.

У МВС зазначили, що він користувався зареєстрованою зброєю.

Наразі розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, які залишили дитину в небезпеці під час подій у Голосіївському районі.

На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року відкрито кримінальне провадження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Фото: Патрульна поліція

