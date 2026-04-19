Під час теракту у Києві 18 квітня загинув музикант Ігор Савченко. Він був учасником гурту Друге Сонце.

Про те, що Ігор Савченко опинився жертвою терориста у Києві 18 квітня, повідомила його подруга Марина Оголенко. Сумною звісткою вона поділилася у Facebook.

– Вчора (18 квітня, – Ред.) під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, вірний побратим, музикант нашого гурту Друге Сонце. Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігоре, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили… І як тепер без тебе? Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, – написала колега музиканта.

Відомо, що у Савченка залишилася дружина Тетяна та донька Анна.

Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, озброєний чоловік відкрив стрільбу по перехожих у Києві. Пізніше він взяв заручників у супермаркеті.

В результаті теракту є загиблі та поранені. Стрілець позбавив життя шістьох людей. У лікарнях залишаються восьмеро людей, одна з яких – у вкрай важкому стані.

Фото: Марина Оголенко

