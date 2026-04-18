У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину.

Про це розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про чоловіка, який почав стрілянину в Києві

За словами Кравченка, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив декількох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Водночас спалахнула пожежа у квартирі, в якій був зареєстрований стрілок.

Як зазначив Кравченко, під час штурму спецпідрозділ КОРД ліквідував нападника.

– Я вважаю принциповим: держава має діяти жорстко і рішуче, коли йдеться про загрозу життю людей. У таких ситуаціях немає простору для компромісів є лише обов’язок захистити громадян, – заявив генеральний прокурор.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, перемовини зі стрілком тривали близько 40 хвилин, проте згодом його ліквідували.

За інформацією МВС, чоловік 1968 року народження діяв хаотично, розстрілюючи людей на вулиці та всередині супермаркету. Згодом він забарикадувався та утримував заручників у магазині.

Як стверджує Клименко, стрілок не висував жодних вимог. Перемовники вели діалог з чоловіком близько 40 хвилин, але це не дало результату.

За словами міністра, зброя, яку використовував стрілок, офіційно зареєстрована. У грудні 2025 року він продовжив дозвіл на її зберігання та носіння. Наразі правоохоронці перевіряють обставини видачі дозволу.

Президент України Володимир Зеленський додав, що стрілок довго жив у Донецькій області, проте народився він на території Росії.

Внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шестеро людей та постраждали ще 14 осіб. Серед них були люди, які перебували на вулиці та всередині магазину, ще одна жінка померла у лікарні.

Фото : Нацполіція

