Теракт у Києві 18 квітня, внаслідок якого є шестеро загиблих та 14 поранених, почався зі сварки стрільця з сусідом. Нападник вистрілив у нього з травматичного пістолету.

Про це заявив очільник Національної поліції України Іван Вигівський під час пресбрифінгу з журналістами.

Теракт у Києві: як почався та що відбувалося

За словами очільника Нацполіції, після сварки з сусідом стрілець повернувся в квартиру, підпалив її та взяв іншу вогнепальну зброю.

Як заявив Вигівський, правоохоронці прямували на місце за викликом на побутову сварку. Проте дорогою вони дізналися, що там бігає людина, яка стріляє по випадкових перехожих.

Прибувши на виклик під звуки пострілів, патрульні кинулися до під’їзду, де виявили жінку, чоловіка та поранену дитину, сказав очільник Нацполіції. За його словами, побачивши поранення голови в дитини, поліцейська побігла до автомобіля за аптечкою.

Вигівський розповів, що у цей момент почалися постріли, а поліцейські кинулися назад до автівки.

Він стверджує, що така реакція була помилковою: правоохоронець був зобов’язаний здійснити попереджувальний постріл вгору зброєю, а згодом застосувати її в разі справжньої загрози.

Очільник Нацполіції зазначив, що чоловік працює у поліції з 2024 року, а його колега більш досвідчена – з 2015 року.

Вигівський зазначив, що з моменту стрілянини в Києві біля будинку до входу в супермаркет минуло приблизно 10 хвилин.

