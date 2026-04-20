Квітень в Україні видався досить мінливим, адже теплі повітряні маси періодично змінювалися холодними, через що погода залишалася нестійкою. У багатьох регіонах навіть фіксувалися заморозки на поверхні ґрунту, що додавало весні зимового характеру.

Яка погода буде у травні 2026 в Україні та що відбувається з кліматичною системою

За даними довгострокового прогнозного обговорення NOAA у середині квітня 2026 року, у кліматичній системі вже фіксується чітка перебудова великомасштабної циркуляції океану й атмосфери.

Наразі фіксують, що нейтральна фаза ENSO, тобто відносно спокійний стан кліматичної системи в Тихому океані, завершується. Це означає, що період стабільної погоди відходить, і система починає змінюватися.

ENSO — це кліматичне явище в Тихому океані, яке впливає на погоду у світі. Має три стани: нейтральний, теплий і холодний.

Ель-Ніньйо — це тепла фаза, коли вода в океані нагрівається.

Ла-Нінья — це холодна фаза, коли вода охолоджується.

Зараз формується нова фаза — Ель-Ніньйо, для якої характерне підвищення температури води в Тихому океані. Такі зміни зазвичай впливають на повітряні потоки та циркуляцію атмосфери, тому погода у світі стає менш передбачуваною. Тож частіше можливі різкі перепади, зміна температур і нестабільні погодні умови.

Фізично цей перехід уже помітний в океані. Спостерігається накопичення теплих підповерхневих вод у центральній та східній частині екваторіального Тихого океану, причому аномалії простягаються на значну глибину, до 250–300 метрів.

Це супроводжується поширенням океанічних хвиль Кельвіна, які фактично “переносять” тепло на схід і змінюють баланс температур у цілому басейні.

У міру розвитку процесу змінюється і глобальна атмосферна циркуляція, зокрема так звана циркуляція Волкера, яка визначає розподіл опадів і конвекції в тропіках.

У прогнозі прямо зазначається, що конвекція слабшає над західною частиною Тихого океану, зокрема в районі Індонезії, і зміщується ближче до центральної частини океану. Це є одним із ключових індикаторів того, що система переходить у фазу Ель-Ніньйо.

Важливо, що цей процес не обмежується Тихим океаном. Він впливає на погодні режими в усій Північній півкулі, включно з Євразією та Європою.

Адже зміна температурного режиму в тропічному Тихому океані впливає на траєкторії циклонів над Атлантикою, Європою та Україною.

У подібних умовах Європа, зокрема Україна, зазвичай опиняються в зоні підвищеної атмосферної нестабільності. Це не означає якогось одного типу погоди, навпаки, посилюється контрастність. Атмосферні процеси стають більш неоднорідними, періоди тепла можуть різко змінюватися вторгненнями прохолодного повітря, а фронти стають активнішими.

Саме така поведінка атмосфери характерна для періодів формування або посилення Ель-Ніньйо.

Окремо у прогнозі наголошується на невизначеності інтенсивності майбутнього Ель-Ніньйо. Базовий сценарій передбачає помірне підвищення температури на +1,2°C, однак окремі моделі допускають і значно сильніший розвиток, до понад +2°C. Це важливо, оскільки саме інтенсивність Ель-Ніньйо визначатиме масштаб глобальних кліматичних змін, у тому числі й у Європі та Україні.

Також підкреслюється, що весна 2026 року є “періодом непередбачуваності”. Це означає, що загальний напрямок змін уже зрозумілий, але деталі, якою буде погода у травні 2026 наразі невідомі саме через перебудову системи.

Що це означає для Європи та України

З цього прогнозу випливає, що кліматична система у 2026 році входить у фазу великомасштабної перебудови, пов’язаної з переходом до Ель-Ніньйо.

І хоча безпосередньо Європа не є центром цього процесу, вона опиняється в зоні його вторинних, але відчутних наслідків через зміну глобальної атмосферної циркуляції. Це насамперед означає більш нестійкий характер погоди та підвищену варіативність погодних сценаріїв у межах сезону для Європи та України.

Погода на травень 2026: прогноз синоптиків

За даними сезонних моделей Copernicus та середньострокових прогнозів ECMWF, які використовуються для Європи, травень 2026 року для України формується як перехідний місяць між весною і літом, але із доволі нестійким характером погоди.

Моделі не показують якогось різкого кліматичного стрибка, але фіксують загальну тенденцію, яка для Східної Європи виглядає досить типовою для періоду переходу сезонів.

Погода на травень 2026, прогноз:

Температура повітря з високою ймовірністю буде вищою за кліматичну норму, однак це потепління не буде стабільним.

Йдеться про чергування теплих періодів із короткочасними похолоданнями, коли на територію України періодично надходитимуть фронтальні системи з Атлантики та північного заходу Європи.

Саме ці атмосферні процеси і визначатимуть характер погоди у травні 2026 року. У цей період можливе частіше формування циклонів і фронтів над Європою.

У результаті погода набуває нестійкого характеру. Тож після кількох теплих днів із підвищенням температури до весняних або навіть ранньолітніх значень можуть швидко приходити періоди похолодання з дощами та посиленням вітру.

Щодо опадів, Copernicus і ECMWF не дають для України чіткого прогнозу. Для регіону характерна так звана нейтральна або слабко визначена аномалія опадів, що означає відсутність домінуючого сценарію. Тож можливі нерівномірні опади, коли періоди відносної сухості можуть змінюватися короткими, але інтенсивними дощами, часто грозового характеру.

Саме локальні грози, зливи, фронтальні дощі, ймовірно, стануть основним типом опадів останнього місяця весни.

Загальний температурний фон, за розрахунками, схиляється до помірного перевищення норми, але без ознак стабільної спеки.

Це означає, що теплі періоди в Україні в травні 2026 року будуть, але вони не виглядатимуть як безперервне літнє тепло. Погода на травень 2026 року радуватиме українців хвилями потепління, які перериватимуться проходженням атмосферних фронтів.

