Календар свят у травні 2026 року поєднує міжнародні, професійні, національні та пам’ятні дати. Це місяць, у якому відзначають події про працю, культуру, медицину, екологію та історичну пам’ять.

Факти ICTV зібрали основні свята травня 2026 року, щоб допомогти швидко орієнтуватися у подіях місяця.

1 травня — Свято весни, Міжнародний день праці.

2 травня — Всесвітній день тунця, День міста Львова.

3 травня — Всесвітній день свободи преси, День Сонця, День кондитера.

4 травня — Міжнародний день пожежників.

5 травня — Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

6 травня — Міжнародний день без дієт.

7 травня — День радіо, День міста Івано-Франківська.

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

9 травня — Всесвітній день мігруючих птахів, День Європи в Україні.

10 травня — День матері в Україні.

12 травня — Всесвітній день медичних сестер, Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми.

14 травня — Вознесіння Господнє (для християн західного обряду).

15 травня — Міжнародний день сім’ї, Міжнародний день захисту клімату, День Єрусалима.

16 травня — День науки в Україні.

17 травня — Всесвітній день інформаційної спільноти, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу, День пам'яті жертв політичних репресій, День пульмонолога.

18 травня — День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, Міжнародний день музеїв.

19 травня — День боротьби з гепатитом.

20 травня — Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України.

21 травня — Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку, День вишиванки, Міжнародний день чаю.

22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня — День морської піхоти, Міжнародний день викорінення акушерських свищів.

24 травня — Європейський день парків, День слов'янської писемності та культури.

25 травня — День філолога, День зниклих безвісти дітей.

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

30 травня — Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, День жіночої емансипації, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в Україні.

31 травня — Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок, День міста Києва, День хіміка.

У травні 2026 року в Україні не передбачено додаткових вихідних днів. Попри те, що 1 і 8 травня є державними святами, припадають на п’ятницю, ці дати залишаються робочими.

Зараз дивляться

Причина — воєнний стан. У цей період не застосовується норма про святкові та неробочі дні, визначена статтею 73 Кодексу законів про працю України. Тому всі державні свята формально залишаються звичайними робочими днями.

Це означає, що класичної практики “перенесення вихідних” або довгих травневих вікендів у 2026 році не буде.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.