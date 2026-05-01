Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.
Церковний календар на травень 2026: коли Вознесіння та Трійця
У травні 2026 року церковний календар зосереджений на важливих подіях пасхального циклу, серед яких Вознесіння Господнє та Трійця – П’ятидесятниця.
Протягом місяця віряни також вшановують апостолів, мучеників і визначних діячів церкви. Серед них — апостол і євангеліст Іван Богослов, рівноапостольні Кирило і Мефодій, а також святі Костянтин і Олена.
Факти ICTV зібрали церковний календар на травень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.
Зараз дивляться
Церковні свята у травні 2026 року
- 1 травня — святого пророка Єремії.
- 2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
- 3 травня — святого преподобного Феодосія Печерського.
- 4 травня — святої мучениці Пелагії.
- 5 травня — святої мучениці Ірини.
- 6 травня — праведного Йова Багатостраждального; преподобного Йова Почаївського.
- 7 травня — святого мученика Акакія.
- 8 травня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого.
- 9 травня — перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора.
- 10 травня — святого апостола Симона Зилота.
- 11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян.
- 12 травня — святителів Епіфанія і Германа.
- 13 травня — святої мучениці Гликерії.
- 14 травня — святого мученика Ісидора.
- 15 травня — святого преподобного Пахомія Великого.
- 16 травня — святого преподобного Теодора Освященного.
- 17 травня — святого апостола Андроніка.
- 18 травня — святих мучеників Феодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
- 19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
- 20 травня — святого мученика Талалея.
- 21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени.
- 22 травня — святого мученика Василіска.
- 23 травня — святого преподобного Михаїла; святої преподобної Євфросинії.
- 24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця.
- 25 травня — третє віднайдення глави святого пророка Йоана Хрестителя.
- 26 травня — святого апостола Карпа.
- 27 травня — святого священномученика Ферапонта.
- 28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.
- 29 травня — святого преподобномучениці Феодосії.
- 30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського.
- 31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця); святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.