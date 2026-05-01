У травні 2026 року церковний календар зосереджений на важливих подіях пасхального циклу, серед яких Вознесіння Господнє та Трійця – П’ятидесятниця.

Протягом місяця віряни також вшановують апостолів, мучеників і визначних діячів церкви. Серед них — апостол і євангеліст Іван Богослов, рівноапостольні Кирило і Мефодій, а також святі Костянтин і Олена.

Факти ICTV зібрали церковний календар на травень 2026 року по днях — ключові дати релігійних свят подано за новоюліанським календарем.

Церковні свята у травні 2026 року

  • 1 травня — святого пророка Єремії.
  • 2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського.
  • 3 травня — святого преподобного Феодосія Печерського.
  • 4 травня — святої мучениці Пелагії.
  • 5 травня — святої мучениці Ірини.
  • 6 травня — праведного Йова Багатостраждального; преподобного Йова Почаївського.
  • 7 травня — святого мученика Акакія.
  • 8 травня — святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого.
  • 9 травня — перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора.
  • 10 травня — святого апостола Симона Зилота.
  • 11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян.
  • 12 травня — святителів Епіфанія і Германа.
  • 13 травня — святої мучениці Гликерії.
  • 14 травня — святого мученика Ісидора.
  • 15 травня — святого преподобного Пахомія Великого.
  • 16 травня — святого преподобного Теодора Освященного.
  • 17 травня — святого апостола Андроніка.
  • 18 травня — святих мучеників Феодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
  • 19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
  • 20 травня — святого мученика Талалея.
  • 21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени.
  • 22 травня — святого мученика Василіска.
  • 23 травня — святого преподобного Михаїла; святої преподобної Євфросинії.
  • 24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця.
  • 25 травня — третє віднайдення глави святого пророка Йоана Хрестителя.
  • 26 травня — святого апостола Карпа.
  • 27 травня — святого священномученика Ферапонта.
  • 28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.
  • 29 травня — святого преподобномучениці Феодосії.
  • 30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського.
  • 31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця); святого апостола Єрмія; святого мученика Єрмея.
