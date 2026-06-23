Яке свято 23 червня 2026 та що сьогодні варто зробити, аби не хворіти
У вівторок, 23 червня, в Україні відзначається День державної служби та переддень Івана Купала. Також на цю дату припадають Міжнародний олімпійський день, Всесвітній день інформаторів, День друкарської машинки, Міжнародний день вдів та Міжнародний день жінок в інженерії.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Агрипини. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі в матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 23 червня 2026 року
- Який сьогодні, 23 червня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 23 червня 2026 року
- Що не можна робити 23 червня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 23 червня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 23 червня 2026 року
23 червня у новоюліанському церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агрипини. Вона народилася і жила в Римі, з дитинства її виховували у християнській вірі.
За свою віру в Христа Агрипина була обезголовлена мечем під час правління імператора Валеріана. Святу поховали в Римі. Пізінше її мощі перенесли в сицилійське місто Мінео, біля них відбувалися численні зцілення. На початку XI століття мощі святої Агрипини перенесли до Константинополя.
Який сьогодні, 23 червня 2026 року, день в Україні
23 червня в Україні відзначають День державної служби. Подію започаткував президент Леонід Кучма 4 квітня 2003 року. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.
Метою події є привернення уваги суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України, подяка органам державної влади за їхню сумлінну працю заради становлення нашої держави.
Хто святкує день ангела 23 червня 2026 року
Іменини 23 червня відзначають власники таких імен: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро та Олена.
Що не можна робити 23 червня 2026 року
Сьогодні не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати інших, проявляти жадібність і байдужіть.
Забороняється відмовляти у допомозі тим, хто просить, інакше сам опинишся у скрутній ситуації.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна помолитися святій Агрипині і попросити у неї міцного здоров’я. У народі вірили, що вода сьогодні має цілющу силу і здатна “змити” всі хвороби, тож варто піти до лазні або прийняти ванну.
В день Агрипини можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї, однак не варто перевтомлюватися.
Народні прикмети на 23 червня 2026 року
- Зоряне небо – восени буде багато грибів.
- Гроза – цього року не буде горіхів.
- Спекотний день – усе літо буде посушливим.
- Після дощу довго видно веселку – знову піде дощ.