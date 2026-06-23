У вівторок, 23 червня, в Україні відзначається День державної служби та переддень Івана Купала. Також на цю дату припадають Міжнародний олімпійський день, Всесвітній день інформаторів, День друкарської машинки, Міжнародний день вдів та Міжнародний день жінок в інженерії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Агрипини. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 23 червня 2026 року

23 червня у новоюліанському церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агрипини. Вона народилася і жила в Римі, з дитинства її виховували у християнській вірі.

Зараз дивляться

За свою віру в Христа Агрипина була обезголовлена мечем під час правління імператора Валеріана. Святу поховали в Римі. Пізінше її мощі перенесли в сицилійське місто Мінео, біля них відбувалися численні зцілення. На початку XI століття мощі святої Агрипини перенесли до Константинополя.

Який сьогодні, 23 червня 2026 року, день в Україні

23 червня в Україні відзначають День державної служби. Подію започаткував президент Леонід Кучма 4 квітня 2003 року. Дата святкування співпадає з Днем державної служби Організації Об’єднаних Націй.

Метою події є привернення уваги суспільства до значного внеску державної служби у розвиток України, подяка органам державної влади за їхню сумлінну працю заради становлення нашої держави.

Хто святкує день ангела 23 червня 2026 року

Іменини 23 червня відзначають власники таких імен: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро та Олена.

Що не можна робити 23 червня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати інших, проявляти жадібність і байдужіть.

Забороняється відмовляти у допомозі тим, хто просить, інакше сам опинишся у скрутній ситуації.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна помолитися святій Агрипині і попросити у неї міцного здоров’я. У народі вірили, що вода сьогодні має цілющу силу і здатна “змити” всі хвороби, тож варто піти до лазні або прийняти ванну.

В день Агрипини можна займатися домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї, однак не варто перевтомлюватися.

Народні прикмети на 23 червня 2026 року

Зоряне небо – восени буде багато грибів.

Гроза – цього року не буде горіхів.

Спекотний день – усе літо буде посушливим.

Після дощу довго видно веселку – знову піде дощ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.