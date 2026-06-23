Уночі проти 23 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 23 червня: що відомо

За попередніми даними, російські війська здійснили атаку на Запоріжжя, завдавши ударів безпілотниками.

Зараз дивляться

Унаслідок обстрілу сталося кілька пожеж. У Запоріжжі пошкоджено приватний житловий будинок та автозаправну станцію.

Згодом стало відомо, що пошкоджень також зазнали станція технічного обслуговування та територія приватної стоянки.

Через ворожий удар сталося займання автомобілів, пожежі ліквідовували рятувальники.

Спочатку повідомлялося, що минулося без постраждалих, однак згодом по медичну допомогу звернувся один чоловік.

Окремо наслідки ворожих атак зафіксували й у Запорізькому районі. Там пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Через атаку виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно ліквідували.

По допомогу до медиків звернулися двоє людей — чоловік та 73-річна жінка.

Зранку 23 червня ворог повторно атакував Запоріжжя. Внаслідок атаки зайнялося приміщення освітнього закладу. Також пошкоджено вікна ЦНАПу та будівлі сільської ради.

Попередньо, під час цієї атаки на Запоріжжя люди не постраждали.

На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки на Запоріжжя сьогодні, 23 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.