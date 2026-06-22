ЧС-2026 з футболу: розклад матчів та результати
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартував 11 червня з матчу-відкриття у Мехіко (Мексика) та завершиться 19 липня у Нью-Джерсі (США).
Вперше за майже 100-річну історію турніру його спільно приймають три країни — Мексика, Канада та США.
ЧС-2026 з футболу є найбільшим за всю історію, адже у ньому беруть участь 48 країн. Жереб розподілив команди на 12 груп по чотири збірні у кожній.
Дві найкращі команди з кожної групи автоматично проходять до наступного етапу. Також до раунду плейоф вийдуть вісім найкращих команд, що посіли треті місця в своїх квартетах.
Враховуючи збільшений формат турніру та велику кількість поєдинків, уболівальникам варто заздалегідь вивчити розклад матчів ЧС-2026, щоб не пропустити жодної важливої гри.
Факти ICTV пропонують розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026.
ЧС-2026 з футболу: розклад матчів
Груповий етап
11 червня
- Група А. 22:00. Мексика — ПАР – 2:0;
12 червня
- Група А. 05:00. Республіка Корея — Чехія – 2:1;
- Група B. 22:00. Канада — Боснія та Герцеговина – 1:1;
13 червня
- Група D. 04:00. США — Парагвай – 4:1;
- Група B. 22:00. Катар — Швейцарія – 1:1;
14 червня
- Група C. 01:00. Бразилія — Марокко – 1:1;
- Група C. 04:00. Гаїті — Шотландія – 0:1;
- Група D. 07:00. Австралія — Туреччина – 2:0;
- Група E. 20:00. Німеччина — Кюрасао – 7:1;
- Група F. 23:00. Нідерланди — Японія – 2:2;
15 червня
- Група E. 02:00. Кот-д’Івуар — Еквадор – 1:0;
- Група F. 05:00. Швеція — Туніс – 5:1;
- Група H. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде – 0:0;
- Група G. 22:00. Бельгія — Єгипет – 1:1;
16 червня
- Група H. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай – 1:1;
- Група G. 04:00. Іран — Нова Зеландія – 2:2;
- Група I. 22:00. Франція — Сенегал – 3:1;
17 червня
- Група I. 01:00. Ірак — Норвегія – 1:4;
- Група J. 04:00. Аргентина — Алжир – 3:0;
- Група J. 07:00. Австрія — Йорданія – 3:1;
- Група K. 20:00. Португалія — ДР Конго – 1:1;
- Група L. 23:00. Англія — Хорватія – 4:2;
18 червня
- Група L. 02:00. Гана — Панама – 1:0;
- Група K. 05:00. Узбекистан — Колумбія – 1:3;
- Група А. 19:00. Чехія — ПАР – 1:1;
- Група B. 22:00. Швейцарія — Боснія та Герцеговина – 4:1;
19 червня
- Група B. 01:00. Канада — Катар – 6:0;
- Група А. 04:00. Мексика — Республіка Корея – 1:0;
- Група D. 22:00. США — Австралія – 2:0;
20 червня
- Група C. 01:00. Шотландія — Марокко — 0:1;
- Група C. 03:30. Бразилія — Гаїті — 3:0;
- Група D. 06:00. Туреччина — Парагвай — 0:1;
- Група F. 20:00. Нідерланди — Швеція — 5:1;
- Група E. 23:00. Німеччина — Кот-д’Івуар — 2:1;
21 червня
- Група E. 03:00. Еквадор — Кюрасао – 0:0;
- Група F. 07:00. Туніс — Японія – 0:4;
- Група H. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія – 4:0;
- Група G. 22:00. Бельгія — Іран – 0:0;
22 червня
- Група H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде – 2:2;
- Група G. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет – 1:3;
- Група J. 20:00. Аргентина — Австрія;
23 червня
- Група I. 00:00. Франція — Ірак;
- Група I. 03:00. Норвегія — Сенегал;
- Група J. 06:00. Йорданія — Алжир;
- Група K. 20:00. Португалія — Узбекистан;
- Група L. 23:00. Англія — Гана;
24 червня
- Група L. 02:00. Панама — Хорватія;
- Група K. 05:00. Колумбія — ДР Конго;
- Група B. 22:00. Швейцарія — Канада;
- Група B. 22:00. Боснія та Герцеговина — Катар;
25 червня
- Група C. 01:00. Марокко — Гаїті;
- Група C. 01:00. Шотландія — Бразилія;
- Група А. 04:00. ПАР — Республіка Корея;
- Група А. 04:00. Чехія — Мексика;
- Група E. 23:00. Кюрасао — Кот-д’Івуар;
- Група E. 23:00. Еквадор — Німеччина;
26 червня
- Група F. 02:00. Туніс — Нідерланди;
- Група F. 02:00. Японія — Швеція;
- Група D. 05:00. Туреччина — США;
- Група D. 05:00. Парагвай — Австралія;
- Група I. 22:00. Норвегія — Франція;
- Група I. 22:00. Сенегал — Ірак;
27 червня
- Група H. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія;
- Група H. 03:00. Уругвай — Іспанія;
- Група G. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія;
- Група G. 06:00. Єгипет — Іран;
28 червня
- Група L. 00:00. Панама — Англія;
- Група L. 00:00. Хорватія — Гана;
- Група K. 02:30. Колумбія — Португалія;
- Група K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан;
- Група J. 05:00. Алжир — Австрія;
- Група J. 05:00. Йорданія — Аргентина.
Чемпіонат світу 2026 року стане найбільшим в історії турніру: команди проведуть 104 матчі протягом 39 днів.
За тривалістю та кількістю поєдинків він перевершить попередній мундіаль у Катарі, де за 28 днів було зіграно 64 зустрічі.